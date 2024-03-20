УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп заявив, що США не вийдуть із НАТО, якщо Європа заплатить за це - Politico

Анна Ярославська
20 березня 2024, 07:44
За словами Трампа, без Штатів Альянс не існував би, тому "НАТО має ставитися до США справедливо".
Донадьд Трамп, флаг США
Трамп зробив нову заяву про НАТО / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Експрезидент США, ймовірний кандидат на виборах президента від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що, якщо він знову стане главою Білого дому, то Сполучені Штати "на 100%" залишаться в НАТО. Однак є умова - Європа має "грати чесно". Про це американський політик сказав в інтерв'ю британському телеканалу GB News.

Трамп заявив, що без Штатів Альянс не існував би, тому "НАТО має ставитися до США справедливо", передає Politico.

Трамп підтвердив свою відданість Альянсу, однак застеріг ЄС від "зловживання" американською підтримкою.

відео дня

"Так. На 100 відсотків", - відповів Трамп на запитання про те, чи буде Америка поруч, якщо Європа "гратиме чесно".

За даними НАТО, близько двох третин із 32 країн-членів Альянсу зараз витрачають на оборону на рівні цільового показника альянсу - 2% від ВВП або вище.

"Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", - сказав Трамп.

Заяви Трампа про НАТО і реакція Європи

Раніше Дональд Трамп розповів історію, як, будучи главою держави, він погрожував союзникам по НАТО заохочувати агресора Росію "робити все, що заманеться" з державами, які не виконують свою частину зобов'язань у рамках Альянсу. У Білому домі назвали подібні заяви Трампа "шокуючими".

Через скандальні заяви ексглави Білого дому Дональда Трампа про Альянс у Європі заговорили про створення альтернативи НАТО.

Віцепрезидентка Європарламенту і провідна кандидатка німецьких соціал-демократів на майбутніх європейських виборах Катаріна Барлі вважає, що Європі не варто покладатися на захист США, а створювати власну армію та замислитися над створенням власної ядерної зброї.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
НАТО новини США Дональд Трамп
Реклама

Головне за день

Території - не головне: ексвійськовий США розповів, як виграти війну на виснаження

Території - не головне: ексвійськовий США розповів, як виграти війну на виснаження

08:48 Світ
"Це передсмертна агонія РФ": журналіст пояснив, що пришвидшить закінчення війни в Україні

"Це передсмертна агонія РФ": журналіст пояснив, що пришвидшить закінчення війни в Україні

08:11 Україна
У російському Енгельсі було чути вибухи: що відомо

У російському Енгельсі було чути вибухи: що відомо

06:58 Україна
Всі головні новини

Популярне

Не лише ціною: чим відрізняється хек від минтая - проста відповідь 39482

Не лише ціною: чим відрізняється хек від минтая - проста відповідь

Ти що, зовсім : дідусь Петросян здивований народженням його доньки 25908

"Ти що, зовсім": дідусь Петросян здивований народженням його доньки

Без соплів і сліз : зниклий Валерій Леонтьєв зробив жорстку заяву 20806

"Без соплів і сліз": зниклий Валерій Леонтьєв зробив жорстку заяву

Мирний рік для Києва: в Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні 6264

Мирний рік для Києва: в Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні

Останні новини

08:54

"99% людей цього не знають!": блогерка показала, як за 100 грн прибрати подряпини на машині

08:48

Території - не головне: ексвійськовий США розповів, як виграти війну на виснаження

08:11

"Це передсмертна агонія РФ": журналіст пояснив, що пришвидшить закінчення війни в УкраїніВідео

08:10

Уявні перемоги Путіна у ПФ та на війніПогляд

07:44

Трамп заявив, що США не вийдуть із НАТО, якщо Європа заплатить за це - Politico

Обмін ударами, ДРГ та евакуація: як Україна і Росія формують "сіру" зонуОбмін ударами, ДРГ та евакуація: як Україна і Росія формують "сіру" зону
06:58

У російському Енгельсі було чути вибухи: що відомоВідео

06:10

Чому Путін і його адміністрація сміялися як обкурені після виборівПогляд

05:32

"Був агентом ФСБ": Сотник розповів, від чого помер Навальний у в'язниціВідео

05:00

Справжній порятунок: інженери створили пристрій для людей з розладами голосу

Реклама
04:45

Потрібно знайти кота серед собак за 13 секунд: надзвичайно складна загадка

04:15

Росія готує новий наступ: полковник ЗСУ назвав дату і напрямок головного удару

03:30

Експерт розніс мрію Путіна щодо залізниці на окупованих територіях

03:00

"Чудові": Максим Галкін показав фото своїх дітей з українською символікою

02:32

Замочувати на ніч не потрібно: як відмити скляну форму для запікання

02:00

Джамала розсекретила фанатам, у якій країні зібралася народжувати третю дитину

01:53

Син путініста Стівена Сігала зіграв весілля з росіянкою в країні-окупанті

01:30

Молодий і перспективний: названо нового ймовірного "Джеймса Бонда" - ЗМІ

01:22

Росіяни закидають Сумщину КАБами, села спалюють до руїн - Зеленський

01:00

Дрони змушують Росію "ганяти" кораблі зі зброєю по маршруту у 9 тисяч кілометрів

19 березня, вівторок
23:53

Україну атакувала нова магнітна буря: як довго буде "трусити"

Реклама
23:28

Як висаджувати помідори, щоб вони виросли великими: дізнайтеся вчасно

22:36

Маркіза-розлучниця: "коханка" принца Вільяма заговорила про скандал із Міддлтон

22:35

Україна не стримає РФ до 2027 року: журналіст передбачає появу армії ФранціїВідео

22:13

Боєприпаси, дрони і не тільки: про що домовились на "Рамштайні-20"

22:13

"Своє віддайте": Данілов різко відповів Китаю щодо переговорів з агресором РФ

22:10

У школах Росії вивчатимуть пісні Газманова і Любе

21:32

Ганьба на фронті: росіяни намагалися викрасти Leopard 2, але втратили свою техніку

21:22

Без розвідки та підтримки: у ЗСУ розповіли, що пішло не так із контрнаступом

20:34

Куди Путін після "переобрання" рушить далі: під загрозою одразу низка областейВідео

20:26

У ГУР натякнули на нові удари по НПЗ ворога: коли та де чекати на "бавовну"

19:54

Влупить -6 і засипле снігом: в Україні лютуватиме серйозна негода

19:45

ЗСУ зможуть стримати лінії фронту: прем'єр сказав, коли Україна отримає боєприпаси

19:31

"Ми не можемо виключити": у Британії заговорили про відправлення військ в Україну

19:10

Росія в Сумській області влаштувала класичний терор проти населенняПогляд

18:48

Путін попре на Київ, Харків, Одесу і влаштує "м'ясне цунамі" – СотникЕксклюзив

18:38

Париж готовий перекинути 20 тисяч "багнетів": де можуть розмістити війська в Україні

18:27

"Волонтер": бойфренд Тані Пренткович так і не повернувся в Україну після Мальдів

18:17

Яку воду потрібно випити 20 березня, щоб бути здоровим увесь рік: прикмети

18:09

Які кольори приваблюють чоловіків: стиліст назвала найкращий одяг для жінок

18:02

У молодшої доньки Брюса Вілліса діагностували невиліковне захворювання

Реклама
17:28

У Росії вже марять французькою армією в Україні

17:18

Повстанці наступають углиб РФ: у РДК розповіли про просування добровольців

17:17

Не лише ціною: чим відрізняється хек від минтая - проста відповідьВідео

16:43

Гороскоп на березень 2024: три знаки зодіаку зіткнуться з труднощами наприкінці місяця

16:20

3 причини, через які кішки топчуться лапами на людині

16:17

"Хабарі не допоможуть": бойові бригади можуть самі почати ловити ухилянтів - командир

16:12

Чим проставитися за відпустку: навіщо і чи варто це робити

16:09

Церковне свято 20 березня: що не можна робити незаміжнім дівчатам

15:52

Живіший за всіх живих: Букінгемський палац показав усміхненого Чарльза IIIФото

15:50

Назад до Меладзе: Брежнєва вирішила повернутися до колишнього - блогер

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУкраїнська мова з АвраменкомСпорт з Анітою ЛуценкоУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти