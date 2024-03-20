Трамп заявив, що США не вийдуть із НАТО, якщо Європа заплатить за це - Politico

Експрезидент США, ймовірний кандидат на виборах президента від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що, якщо він знову стане главою Білого дому, то Сполучені Штати "на 100%" залишаться в НАТО. Однак є умова - Європа має "грати чесно". Про це американський політик сказав в інтерв'ю британському телеканалу GB News.
Трамп заявив, що без Штатів Альянс не існував би, тому "НАТО має ставитися до США справедливо", передає Politico.
Трамп підтвердив свою відданість Альянсу, однак застеріг ЄС від "зловживання" американською підтримкою.
"Так. На 100 відсотків", - відповів Трамп на запитання про те, чи буде Америка поруч, якщо Європа "гратиме чесно".
За даними НАТО, близько двох третин із 32 країн-членів Альянсу зараз витрачають на оборону на рівні цільового показника альянсу - 2% від ВВП або вище.
"Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", - сказав Трамп.
Заяви Трампа про НАТО і реакція Європи
Раніше Дональд Трамп розповів історію, як, будучи главою держави, він погрожував союзникам по НАТО заохочувати агресора Росію "робити все, що заманеться" з державами, які не виконують свою частину зобов'язань у рамках Альянсу. У Білому домі назвали подібні заяви Трампа "шокуючими".
Через скандальні заяви ексглави Білого дому Дональда Трампа про Альянс у Європі заговорили про створення альтернативи НАТО.
Віцепрезидентка Європарламенту і провідна кандидатка німецьких соціал-демократів на майбутніх європейських виборах Катаріна Барлі вважає, що Європі не варто покладатися на захист США, а створювати власну армію та замислитися над створенням власної ядерної зброї.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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