Трамп заявив, що США не вийдуть із НАТО, якщо Європа заплатить за це - Politico

За словами Трампа, без Штатів Альянс не існував би, тому "НАТО має ставитися до США справедливо".

https://glavred.net/world/tramp-zayavil-chto-ssha-ne-vyydut-iz-nato-esli-evropa-zaplatit-za-eto-politico-10551428.html Посилання скопійоване

Трамп зробив нову заяву про НАТО / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Експрезидент США, ймовірний кандидат на виборах президента від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що, якщо він знову стане главою Білого дому, то Сполучені Штати "на 100%" залишаться в НАТО. Однак є умова - Європа має "грати чесно". Про це американський політик сказав в інтерв'ю британському телеканалу GB News.

Трамп заявив, що без Штатів Альянс не існував би, тому "НАТО має ставитися до США справедливо", передає Politico.

Трамп підтвердив свою відданість Альянсу, однак застеріг ЄС від "зловживання" американською підтримкою.

відео дня

"Так. На 100 відсотків", - відповів Трамп на запитання про те, чи буде Америка поруч, якщо Європа "гратиме чесно".

За даними НАТО, близько двох третин із 32 країн-членів Альянсу зараз витрачають на оборону на рівні цільового показника альянсу - 2% від ВВП або вище.

"Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", - сказав Трамп.

Заяви Трампа про НАТО і реакція Європи

Раніше Дональд Трамп розповів історію, як, будучи главою держави, він погрожував союзникам по НАТО заохочувати агресора Росію "робити все, що заманеться" з державами, які не виконують свою частину зобов'язань у рамках Альянсу. У Білому домі назвали подібні заяви Трампа "шокуючими".

Через скандальні заяви ексглави Білого дому Дональда Трампа про Альянс у Європі заговорили про створення альтернативи НАТО.

Віцепрезидентка Європарламенту і провідна кандидатка німецьких соціал-демократів на майбутніх європейських виборах Катаріна Барлі вважає, що Європі не варто покладатися на захист США, а створювати власну армію та замислитися над створенням власної ядерної зброї.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.