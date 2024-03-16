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Відправка військ НАТО до України: в Білому домі зробили важливу заяву

Юрій Берендій
16 березня 2024, 14:41
У Білому домі прокоментували можливість відправки американського військового контингенту на територію України.
Відправка військ НАТО до України: в Білому домі зробили важливу заяву
В США зробили важливу заяву щодо відправки західних військ до України / Колаж Главред, фото: УНІАН

В Білому домі прокоментували можливість відправлення військ НАТО в Україну. Водночас, зазначили, що питання введення військ до України - суверенне рішення кожної держави. Про це радник Білого дому Джон Кірбі повідомив під час брифінгу.

За його словами, США не будуть просити інші країни припинити просувати тезу про можливість введення західних військ до України.

В Білому домі висловити позицію про те, що країни-члени НАТО мають самостійно визначии свою позицію щодо введення військ на територію України. Кірбі додав, що мова йде про окреме, суверенне рішення кожної країни.

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Крім того, Кірбі акцентував увагу на тому, що США не планують розміщувати свої військові контингенти та території України.

"Я можу говорити від імені цієї суверенної нації і цього головнокомандувача, і він ясно дав зрозуміти, що ми не відправлятимемо туди американські війська", – заявив представник Білого дому.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Ймовірність відправки військ союзників в Україну

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у рамках весняних маневрів Альянсу у 2025 році Франція розширить контингент своїх військ у Румунії до 4 тисяч солдатів і 50 танків, а також відправить ще 37 танків Leclerc.

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне зауважив, що війська західних країн, які можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський відповів на слова Макрона про можливу відправку французьких військ до України, вказавши, що будь-які ініціативи світових лідерів, спрямовані на підтримку України від військової агресії Росії, є позитивними для всього світу.

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