Не хочуть покладатися на США: в ЄС заговорили про створення своєї ядерної зброї

Наразі ядерні сили стримування для Європи перебувають у руках НАТО. Однак безпека континенту може бути під загрозою через заяви Трампа.

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Європі варто створити свою ядерну зброю, вважає Катаріна Барлі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Віцепрезидентка Європарламенту й провідна кандидатка німецьких соціал-демократів на майбутніх європейських виборах Катаріна Барлі вважає, що Європі не варто покладатися на захист США, а створювати власну армію і замислитися над створенням власної ядерної зброї.

Німецький політик зазначила в інтерв'ю виданню Tagesspiegel, що наразі ядерні сили стримування для Європи перебувають у руках НАТО. Однак безпека континенту може бути під загрозою у світлі заяв американського експрезидента Дональда Трампа, який погрожував не захищати партнерів по Північноатлантичному альянсу.

"З огляду на нещодавні заяви Дональда Трампа, на це більше не можна розраховувати. Тому це питання також може стати проблемою на шляху до європейської армії", - сказала Барлі.

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Також віцепрезидентка Європарламенту заявила, що якщо США в майбутньому перестануть бути постачальником зброї для України, то європейським країнам доведеться взяти на себе цю відповідальність

"Ми повинні серйозно поставитися до погроз Путіна і діяти відповідним чином. Коли Путін публічно сумнівається в територіальній цілісності Польщі та Литви, це показує, наскільки пильними ми повинні бути", - зазначила Барлі.

Скандальні заяви Дональда Трампа

Як повідомляв Главред, у січні експрезидент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати "мільярди й мільярди" доларів на колективну оборону. Він стверджує, що такі витрати спричинили його погрози не захищати країни Європи в разі нападу.

Пізніше Трамп розповів історію, як на посаді глави держави він погрожував союзникам по НАТО заохочувати агресора Росію "робити все, що заманеться" з державами, які не виконують свою частину зобов'язань у рамках Альянсу. У Білому домі назвали подібні заяви Трампа "шокуючими".

Президент США Джо Байден відреагував на скандальну заяву Дональда Трампа щодо союзників по НАТО, назвавши його "корисним лакеєм" Путіна.

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