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Росія може атакувати НАТО: в Німеччині назвали можливу дату початку війни - ЗМІ

Юрій Берендій
16 березня 2024, 12:37оновлено 16 березня, 13:20
У секретному звіті німецьких спецслужб наголошується, що Росія здійснює підготовчі заходи, які можуть вказувати на можливу війну проти НАТО.
Росія може атакувати НАТО: в Німеччині назвали можливу дату початку війни - ЗМІ
Спецлужби Німеччини повідомили про загрозу нападу РФ на НАТО / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку Росії для уряду, у якому прогнозується, що з 2026 року Росія може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу. Про це йдеться в матеріалі видання Business Insider, повідомляє Європейська правда.

За даними аналізу, Росія готується до масштабного конфлікту з Заходом, на що вказують реорганізація російської армії, пересування військ та розміщення ракет на заході країни, а також нарощування виробництва озброєнь.

Це може призвести до подвоєння Росією своєї військової потужності протягом наступних п'яти років порівняно з сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь, йдеться у секретному звіті.

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"Уже не можна виключати", що Росія нападе принаймні на частину території НАТО "з 2026 року", наприклад у країнах Балтії або Фінляндії", - цитує звіт Business Insider.

Наголошується, що спецслужби ФРН до цього не робити публічно таких конкретних заяв.

В матеріалі Business Insider зазначається, що у штаб-квартирі НАТО теж занепокоєні через активне зростання військових можливостей і потужностей країни-агресора Росії, однак там вважають, що це не обов'язково закінчиться війною РФ проти Альянсу.

Видання цитує оцінку американських спецслужб, які стверджують, що в середньостроковій перспективі не вбачають загрози нападу Росії на НАТО і вважають, що російським збройним силам знадобиться від п'яти до восьми років, щоб відновити військову потужність, яку вони мали до вторгнення в Україну.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Загроза війни Росії проти НАТО

Росія, ймовірно, готується до конфлікту з НАТО, який може виникнути протягом наступних 10 років. Про це повідомили в розвідці Естонії.

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний підкреслив, що єдиним підґрунтям для війни Росії з НАТО може бути потреба Путіна у підтримці своєї легітимності, оскільки частиною цієї легітимності є міф про безперервну боротьбу Росії з Заходом. Проте він також зауважив, що наразі для Росії немає передумов для такого конфлікту.

Російська Федерація виявляє готовність до протистояння з НАТО в довгостроковій перспективі. Незважаючи на значні зусилля, вкладені в війну з Україною, країна-агресор зберігає ресурси і для можливого конфлікту з Альянсом у регіоні Балтійського моря. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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війна в Україні НАТО
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