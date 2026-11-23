Популярна співачка Брітні Спірс поділилася несподіваним зізнанням щодо свого особистого життя.

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Брітні Спірс зробила незвичайну заяву / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що сказала Брітні щодо колишніх

Що її найбільше обурило

Американська поп-зірка Брітні Спірс розповіла про неприємні коментарі, які, за її словами, чула від усіх чоловіків, з якими зустрічалася.

За даними видання Page Six, 44-річна співачка зізналася, що колишні кохані неодноразово радили їй зробити пластичну операцію та пересадити волосся, щоб приховати високе чоло.

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Артистка поділилася цією відвертою історією в Instagram. Вона опублікувала відео, зняте в літаку, на якому грається зі своїм довгим волоссям і демонструє різні вирази обличчя.

У підписі до ролика Брітні звернула увагу на особливість своєї зовнішності, яку, як з’ясувалося, обговорювали її партнери. За словами виконавиці, кожен чоловік, з яким вона коли-небудь зустрічалася, пропонував їй вдатися до косметичних процедур і пересадки волосся, щоб змінити лінію росту волосся.

Брітні Спірс зробила незвичайну заяву / Скріншот

Такі поради, судячи з реакції співачки, її зовсім не тішили. Брітні емоційно поцікавилася, чому чоловіки дозволяють собі настільки нетактовно висловлюватися про зовнішність жінок. Наприкінці публікації вона додала філософське зауваження про те, що життя занадто коротке, щоб витрачати його на подібні розмови.

При цьому Спірс не стала називати конкретних колишніх коханих і уточнювати, хто саме робив їй подібні зауваження. За роки кар’єри у співачки було кілька широко відомих романів. Серед її колишніх партнерів - Джастін Тімберлейк, Джейсон Травік і Сем Асгарі. Також артистка була одружена з Кевіном Федерлайном і Джейсоном Александром.

Однак публікація про зовнішність виявилася не єдиним особистим зізнанням Брітні за останні дні. В іншому дописі в соціальних мережах співачка несподівано звернулася до родини з вибаченнями за те, що раніше публічно поверталася до болючих подій минулого.

Брітні Спірс, Брітні Спірс / Інфографіка: Главред

Спірс зізналася, що сумує за близькими і хотіла б налагодити стосунки. Вона також зазначила, що іноді її впертість заважає їй рухатися далі. Згодом співачка видалила текст із публікації.

Нагадаємо, особисте життя Брітні Спірс протягом багатьох років залишається предметом пильної уваги громадськості. Після завершення 13-річної опіки батька у 2021 році артистка неодноразово ділилася в соціальних мережах переживаннями, пов’язаними з родиною, колишніми партнерами та власним минулим.

Цього разу співачка вирішила розповісти про те, як зауваження чоловіків щодо її зовнішності впливали на неї, хоча імен тих, хто радив їй змінити свою зовнішність, розкривати не стала.

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