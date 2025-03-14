Україна почала формувати команду для контролю перемир'я - Сибіга

Україна готується до можливих провокацій з боку РФ.

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Україна почала формувати комісію для контролю перемир'я / Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Главред

Що відомо:

Україна погодилась на 30-денне перемир'я

Україна почала формування команди для контролю перемир'я

Україна почала формування національної команди для контролю 30-денного перемир'я. Команда буде займатися розробкою алгоритму дій для контролю перемир'я. Цей процес буде складним. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нині лінія фронту сягає понад 1300 км. При цьому в України вже є негативний досвід щодо порушення режиму тиші Росією. Таких порушень було 25, тому слід бути готовими для уникнення можливих провокацій з боку РФ.

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"Зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями. Маю на увазі, в тому числі, майбутнього бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого миру для України. Безумовно, параметрів та обсягу пакету безпекових гарантій для України. Тому ця робота вже ведеться, і команда активно над цим працює", – сказав Сибіга.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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