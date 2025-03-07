Трамп ще може виконати обіцянку та завершити війну за 24 години - Келлог

Келлог додав, що Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, але не уточнив, в який саме день.

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Закінчення війни за 24 години / колаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви Келлога:

Трамп ще може закінчити війну за 24 години

Демографічна ситуація в Україні погіршилась

Стратегія продовження ізоляції Росії для досягнення миру не працює

Ще будучи кандидатом у президенти США Дональд Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що ця заява все ще в силі. Про це він сказав під час дискусії в Раді з міжнародних відносин.

Зокрема, Келлог прокоментував обіцянку лідера США закінчити війну в Україні за 24 години.

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"Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, але ми не уточнили, в який саме день", – пояснив Келлог.

Крім того, спецпредставник Трампа висловив занепокоєння щодо демографічної ситуації в Україні.

За його словами, війна Росії з Україною призвела до "втраченого покоління".

Також, Келлог додав, що у США вважають "нежиттєздатною стратегією" продовження ізоляції Росії для досягнення миру.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Сценарії закінчення війни в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не змінював своїх вимог для завершення війни проти України.

Президент США Дональд Трамп допустив, що мир в Україні може так і не настати. Водночас американський лідер вкотре підкреслив, якби він був президентом, то війни б і не було.

Водночас, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що РФ потрібне перемир'я для того, щоб рухатися далі у своїй агресії.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

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