Трамп ще може виконати обіцянку та завершити війну за 24 години - Келлог

Головне із заяви Келлога:
- Трамп ще може закінчити війну за 24 години
- Демографічна ситуація в Україні погіршилась
- Стратегія продовження ізоляції Росії для досягнення миру не працює
Ще будучи кандидатом у президенти США Дональд Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що ця заява все ще в силі. Про це він сказав під час дискусії в Раді з міжнародних відносин.
Зокрема, Келлог прокоментував обіцянку лідера США закінчити війну в Україні за 24 години.
"Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, але ми не уточнили, в який саме день", – пояснив Келлог.
Крім того, спецпредставник Трампа висловив занепокоєння щодо демографічної ситуації в Україні.
За його словами, війна Росії з Україною призвела до "втраченого покоління".
Також, Келлог додав, що у США вважають "нежиттєздатною стратегією" продовження ізоляції Росії для досягнення миру.
Сценарії закінчення війни в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не змінював своїх вимог для завершення війни проти України.
Президент США Дональд Трамп допустив, що мир в Україні може так і не настати. Водночас американський лідер вкотре підкреслив, якби він був президентом, то війни б і не було.
Водночас, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що РФ потрібне перемир'я для того, щоб рухатися далі у своїй агресії.
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Хто такий Кіт Келлог?
Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.
У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).
Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.
3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.
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