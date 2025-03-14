'Хороші шанси завершити війну': Трамп розповів про серйозну розмову з Путіним

Трамп також заявив, що ЗСУ зараз у складній ситуації.

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Трамп поговорив з Путіним / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Головне із заяви президента США:

Вчора відбулась розмова з Путіним

Відбулась дуже хороша та продуктивна дискусія

Є шанси, що війна може нарешті завершитися

Президент США Дональд Трамп заявив, що вчора, 13 березня, було проведено розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За його словами, вони мали "дуже хороші та продуктивні дискусії".

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"Є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися", - написав він.

Президент США також додав, що нібито тисячі українських військових повністю оточені російською армією й перебувають у дуже вразливому становищі. Але про що саме йдеться Трамп не уточнив.

"Я наполегливо просив Путіна пощадити їхні життя", - написав він.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, політичний експерт Тарас Загородній заявив, що у президента США Дональда Трампа немає інструментів для того, щоб швидко розв‘язати проблему війни в Україні.

Як відомо, ще будучи кандидатом у президенти США Дональд Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що ця заява все ще в силі.

Водночас, британський журналіст, редактор відділу оборони та закордонних справ Кон Кафлін вважає, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін слабкий і відчайдушно хоче миру, адже на всіх рівнях війна стала для нього катастрофою.

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