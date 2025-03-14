'Хороші шанси завершити війну': Трамп розповів про серйозну розмову з Путіним

Головне із заяви президента США:
- Вчора відбулась розмова з Путіним
- Відбулась дуже хороша та продуктивна дискусія
- Є шанси, що війна може нарешті завершитися
Президент США Дональд Трамп заявив, що вчора, 13 березня, було проведено розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
За його словами, вони мали "дуже хороші та продуктивні дискусії".
"Є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися", - написав він.
Президент США також додав, що нібито тисячі українських військових повністю оточені російською армією й перебувають у дуже вразливому становищі. Але про що саме йдеться Трамп не уточнив.
"Я наполегливо просив Путіна пощадити їхні життя", - написав він.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, політичний експерт Тарас Загородній заявив, що у президента США Дональда Трампа немає інструментів для того, щоб швидко розв‘язати проблему війни в Україні.
Як відомо, ще будучи кандидатом у президенти США Дональд Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що ця заява все ще в силі.
Водночас, британський журналіст, редактор відділу оборони та закордонних справ Кон Кафлін вважає, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін слабкий і відчайдушно хоче миру, адже на всіх рівнях війна стала для нього катастрофою.
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Конфлікт між Трампом і Зеленським у Білому домі
28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Угоду про корисні копалини не було підписано.
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу.
Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.
3 березня Трамп звинуватив українського президента в неповазі під час зустрічі в Овальному кабінеті й заявив, що Зеленському варто бути більш вдячним США за підтримку.
4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру та готова якнайшвидше розпочати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.
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