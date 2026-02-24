'Розносить нас капітально': названо головну перевагу РФ у війні з Україною

Партнери "тягнуть кота за хвіст" і потрібну зброю в потрібній кількості Україні не дають, переконаний Олег Жданов.

З'явився прогноз щодо сценарію закінчення війни / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Сухопутні війська ЗСУ

Важливе із заяв Жданова:

Для РФ продовження війни в Україні – це питання виживання

Російську агресію можуть зупинити лише два фактори

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що для російських політиків продовження війни в Україні – це питання виживання.

"Тому Росія і далі буде воювати. Якщо вона здобуде хоча б невелику перемогу, припустимо, захопить обласний центр, з цього зробить світове свято. Росіяни будуть заливати горі горілкою і плакати про загиблих, але при цьому вся країна буде радіти. Але головне – народ охоче схопить за зброю знову і буде готовий йти на будь-яку іншу країну війною, щоб показати, що вони ще й американців можуть роздовбати", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас експерт назвав два головні фактори, які можуть зупинити країну-агресора РФ.

"Так що Росію можуть зупинити лише два фактори. Перший – розгром російських військ на полі бою. Це абсолютно реально, але вимагає наявності сучасної зброї в достатній кількості, навіть при нинішньому дефіциті особового складу. Другий – економіка і початок в Росії голодних бунтів", – переконаний він.

При цьому співрозмовник переконаний у тому, що західні партнери можуть збільшити масштаби надання Україні необхідного озброєння.

/ Інфографіка: Главред

"Однак наші партнери "тягнуть кота за хвіст" і потрібну зброю в потрібній кількості не дають. Наприклад, російська авіація капітально нас розносить. Для нас це біда: від російських КАБів і ракет ми дуже страждаємо. Підняти свою авіацію ми не можемо, тому що у росіян досить потужна ППО: С-300 досягає на відстань до 120 км, ракета Р-73 класу повітря-повітря – до 300 км. Чому американці не дають нам ракети для F-16, які досягають на 300 км? Ми б відігнали російську авіацію, і тоді КАБ не долітали б до наших позицій і міст. Чому нам не дають крилаті ракети з дальністю 500 км? Та тому що вони дістануть до Москви! А цього Захід допустити не може: російський ведмідь повинен залишитися живим", - додав Жданов.

Чому діалог не наближає мир: оцінка експерта

Глава Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що поточні переговорні контакти між Росією, Україною і США залишаються переважно протокольними. За його словами, вони створюють враження процесу, але не наповнюються реальним змістом.

У коментарі для "Главреда" експерт підкреслив, що в існуючому форматі такі зустрічі навряд чи здатні привести до конкретних домовленостей або відчутних результатів.

Раніше Володимир Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про завершення війни. Важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви з приводу мирного плану з 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, припинення вогню в Україні в нинішніх умовах буде становити серйозну загрозу не тільки для Києва, але і для всієї Європи. Про це пише The Independent.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

