Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Розносить нас капітально": названо головну перевагу РФ у війні з Україною

Олексій Тесля
24 лютого 2026, 20:34
Партнери "тягнуть кота за хвіст" і потрібну зброю в потрібній кількості Україні не дають, переконаний Олег Жданов.
'Розносить нас капітально': названо головну перевагу РФ у війні з Україною
З'явився прогноз щодо сценарію закінчення війни / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Сухопутні війська ЗСУ

Важливе із заяв Жданова:

  • Для РФ продовження війни в Україні – це питання виживання
  • Російську агресію можуть зупинити лише два фактори

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що для російських політиків продовження війни в Україні – це питання виживання.

"Тому Росія і далі буде воювати. Якщо вона здобуде хоча б невелику перемогу, припустимо, захопить обласний центр, з цього зробить світове свято. Росіяни будуть заливати горі горілкою і плакати про загиблих, але при цьому вся країна буде радіти. Але головне – народ охоче схопить за зброю знову і буде готовий йти на будь-яку іншу країну війною, щоб показати, що вони ще й американців можуть роздовбати", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Водночас експерт назвав два головні фактори, які можуть зупинити країну-агресора РФ.

"Так що Росію можуть зупинити лише два фактори. Перший – розгром російських військ на полі бою. Це абсолютно реально, але вимагає наявності сучасної зброї в достатній кількості, навіть при нинішньому дефіциті особового складу. Другий – економіка і початок в Росії голодних бунтів", – переконаний він.

При цьому співрозмовник переконаний у тому, що західні партнери можуть збільшити масштаби надання Україні необхідного озброєння.

'Розносить нас капітально': названо головну перевагу РФ у війні з Україною
/ Інфографіка: Главред

"Однак наші партнери "тягнуть кота за хвіст" і потрібну зброю в потрібній кількості не дають. Наприклад, російська авіація капітально нас розносить. Для нас це біда: від російських КАБів і ракет ми дуже страждаємо. Підняти свою авіацію ми не можемо, тому що у росіян досить потужна ППО: С-300 досягає на відстань до 120 км, ракета Р-73 класу повітря-повітря – до 300 км. Чому американці не дають нам ракети для F-16, які досягають на 300 км? Ми б відігнали російську авіацію, і тоді КАБ не долітали б до наших позицій і міст. Чому нам не дають крилаті ракети з дальністю 500 км? Та тому що вони дістануть до Москви! А цього Захід допустити не може: російський ведмідь повинен залишитися живим", - додав Жданов.

Чому діалог не наближає мир: оцінка експерта

Глава Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що поточні переговорні контакти між Росією, Україною і США залишаються переважно протокольними. За його словами, вони створюють враження процесу, але не наповнюються реальним змістом.

У коментарі для "Главреда" експерт підкреслив, що в існуючому форматі такі зустрічі навряд чи здатні привести до конкретних домовленостей або відчутних результатів.

Раніше Володимир Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про завершення війни. Важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви з приводу мирного плану з 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, припинення вогню в Україні в нинішніх умовах буде становити серйозну загрозу не тільки для Києва, але і для всієї Європи. Про це пише The Independent.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Жданов війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кінець війни до 4 липня: Зеленський оцінив ініціативу Трампа і поставив умову

Кінець війни до 4 липня: Зеленський оцінив ініціативу Трампа і поставив умову

21:38Війна
На Львівщині прокурор збив двох дітей: слідчі розпочали розслідування, деталі

На Львівщині прокурор збив двох дітей: слідчі розпочали розслідування, деталі

21:19Україна
У Кремлі поставили дедлайн щодо війни проти України - названо дату

У Кремлі поставили дедлайн щодо війни проти України - названо дату

20:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Легендарні продукти часів СРСР: чому багато хто досі з ностальгією згадує їхній смак

Легендарні продукти часів СРСР: чому багато хто досі з ностальгією згадує їхній смак

Останні новини

21:29

Чорна цвіль зникне за лічені хвилини: простий засіб є в кожному будинку

21:19

На Львівщині прокурор збив двох дітей: слідчі розпочали розслідування, деталі

20:56

Розкрито таємницю V-подібної вставки на одязі: для чого насправді вона потрібнаВідео

20:50

У Кремлі поставили дедлайн щодо війни проти України - названо дату

20:34

"Розносить нас капітально": названо головну перевагу РФ у війні з Україною

П'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі ЖдановимП'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі Ждановим
20:10

Точно не "любвеобильный": як українською назвати людину, яка часто закохуєтьсяВідео

20:06

"Хай домовляється з Москвою", – Зеленський чітко відповів Орбану на шантажВідео

19:41

У Панамі знайшли таємничу гробницю: що приховує багатство давнього правителя

19:35

Одна проста звичка під час прання повільно "вбиває" одяг: у чому помилкаВідео

Реклама
19:34

Щури "захопили" місто: жінка показала тривожну картину з вулиціВідео

19:29

Не масштабний контрнаступ: розкрито причину відступу росіян на фронті

19:10

Коли війна закінчиться?Погляд

18:49

Паркування, перевезення та не тільки: що зміниться для водіїв з 1 березняВідео

18:40

Чи сумує кіт без господаря – ось, що робить кішка протягом дняВідео

18:37

Нюд, посунься: тренди манікюру на весну 2026 року

18:32

Дощі із мокрим снігом налетять на Львівщину: оголошено жовтий рівень небезпеки

18:30

"Нам стане дуже важко": розкрито тривожний сценарій продовження війни

18:03

В українській мові знайшли слово з трьома апострофами: що це за мовний феномен

18:02

Дівчина показала фото нової стрижки: ніхто не був готовий до такого результатуВідео

17:55

Рептилія розміром з п'ятиповерхівку: вчені вразили габаритами гігантської змії

Реклама
17:50

Загинули на місці: екс-солістка "Вороваєк" втратила двох дітей за один день

17:48

Сонячних днів більше, ніж будь-де - які регіони України найтеплішіВідео

17:47

"Вашого чоловіка терпіти не можуть": екс-Остапчук розлютилася на Тимура Мірошниченка

17:43

Півсотні сіл у небезпеці: повінь загрожує одному з регіонів України

17:40

Є три варіанти: у Fox News назвали сценарії завершення війни, чого чекати

17:37

Росіяни масово скуповують нерухомість в ЄС: що задумали в РФ

17:25

Кейт Міддлтон і принц Вільям переживають напругу у відносинах

17:15

Дивно, але у цьому є своя логіка: чому японці сідають на унітаз обличчям уперед

17:06

ЗСУ завдали удару ATACMS: знищено ЗРК, установки РСЗВ та пункти управління армії РФ

16:58

Жінка зробила собі "постійні знижки" в супермаркеті: що вона придумала

16:56

Білецький: Якщо відмовимось від Донбасу, де гарантії, що потім не відмовимося від українського Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона

16:49

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозамиВідео

16:41

Чи можна працювати у перший тиждень Великого посту: відповідь священникаВідео

16:38

Померла популярна російська актриса

16:33

Долар та євро різко пішли у піке: свіжий курс валют на 25 лютого

16:31

Кого чекає важливе рішення в особистому житті: гороскоп на березень 2026 рокуВідео

16:27

Десятки Іскандерів і Цирконів: названо цілі і терміни нового обстрілу РФ

16:18

"Закрився 4-й рік": наречений-воїн Лесі Нікітюк показав "бойові" фото

16:00

Алла Пугачова приїде: в РФ зробили заяву

15:58

Культові "Цілком таємно" перезапустять: перші подробиці

Реклама
15:38

Жінка з'їла недосмажену рибу і втратила кінцівки: що сталося

15:20

"Картина була зрозумілою": чому Козловський пішов з армії

15:00

Як вирівняти нахилене дерево: простий спосіб, який врятує рослинуВідео

15:00

Шанувальники не впізнали Дана Балана - як він зараз виглядає

14:46

Прямо з заводу по українцях: "Флеш" розповів про особливість ракетних атак РФ

14:45

Рецепт цікавих котлет з начинкою: вся справа в секретному соусіВідео

14:45

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

14:40

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

14:35

Завдяки СБУ Україна проводить успішні атаки по раніше неприступним об'єктам в рф, - експерт

14:20

Коли Благовіщення і батьківські суботи: церковний календар на березень 2026 року

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти