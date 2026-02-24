Дощі із мокрим снігом налетять на Львівщину: оголошено жовтий рівень небезпеки

Ви дізнаєтеся:
У середу, 25 лютого, погода на Львівщині буде дощовою. Місцями очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Часом ітиме дощ, який місцями супроводжуватиметься мокрим снігом. На дорогах збережеться ожеледиця, а під час опадів можливе погіршення видимості.
Вітер на Львівщині буде північно-західним, 9-14 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.
Погода у Львові
У Львові погода також буде хмарною з проясненнями. Часом прогнозують дощ та мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця. Температура впродовж доби коливатиметься в межах 0-2° тепла.
Попередження про небезпечне гідрологічне явище
Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий) через гідрологічні явища. Протягом 25-27 лютого у зв’язку з відлигою та таненням снігу у верхів’ї річок басейну Стиру очікується підйом рівнів води на 0,3-0,8 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, руйнування льоду та льодохід.
Як повідомляв Главред, протягом тижня очікуються опади та тумани, видимість низька, лід підтаватиме. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 26 лютого очікується невелике похолодання.
Також в Україні починається сезон підвищених паводкових ризиків через глибоке промерзання ґрунту, великі снігові запаси та запізнілу весну. Найбільший підйом води очікується в басейнах Дніпра, Десни та Прип’яті, у Києві під загрозою опиняться низинні території, зокрема Труханів острів і Гідропарк.
Крім цього, Чернігівська область готується до весняної повені через аномально велику кількість опадів. Пів сотні населених пунктів перебувають у зоні ризику.
