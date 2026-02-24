Дощі із мокрим снігом налетять на Львівщину: оголошено жовтий рівень небезпеки

На Львівщину прийде відлига, яка супроводжуватиметься дощем та мокрим снігом.

https://glavred.net/synoptic/dozhdi-s-mokrym-snegom-obrushatsya-na-lvovshchinu-obyavlen-zheltyy-uroven-opasnosti-10743620.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на Львівщині на 25 лютого / фото: УНИАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода на Львівщині 25 лютого

Які очікувані температури повітря протягом доби

Які небезпеки передбачені на 25-27 лютого в області

У середу, 25 лютого, погода на Львівщині буде дощовою. Місцями очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Часом ітиме дощ, який місцями супроводжуватиметься мокрим снігом. На дорогах збережеться ожеледиця, а під час опадів можливе погіршення видимості.

відео дня

Вітер на Львівщині буде північно-західним, 9-14 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

Погода у Львові

У Львові погода також буде хмарною з проясненнями. Часом прогнозують дощ та мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця. Температура впродовж доби коливатиметься в межах 0-2° тепла.

Попередження про небезпечне гідрологічне явище

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий) через гідрологічні явища. Протягом 25-27 лютого у зв’язку з відлигою та таненням снігу у верхів’ї річок басейну Стиру очікується підйом рівнів води на 0,3-0,8 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, руйнування льоду та льодохід.

Огляд гідрологічної ситуації на річках Львівщини / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, протягом тижня очікуються опади та тумани, видимість низька, лід підтаватиме. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 26 лютого очікується невелике похолодання.

Також в Україні починається сезон підвищених паводкових ризиків через глибоке промерзання ґрунту, великі снігові запаси та запізнілу весну. Найбільший підйом води очікується в басейнах Дніпра, Десни та Прип’яті, у Києві під загрозою опиняться низинні території, зокрема Труханів острів і Гідропарк.

Крім цього, Чернігівська область готується до весняної повені через аномально велику кількість опадів. Пів сотні населених пунктів перебувають у зоні ризику.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред