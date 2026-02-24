'Хай домовляється з Москвою', – Зеленський чітко відповів Орбану на шантаж

Зеленський закликає Орбана вести переговори з Москвою та не перекладати відповідальність на Україну.

Нафтопровід "Дружба" зруйнований Росією, не Україною

Інцидент повторює попередні атаки на інфраструктуру

Відновлення пошкоджень небезпечне через повторні атаки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальність за пошкодження нафтопроводу "Дружба" лежить на Росії, а не на Україні, і порадив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вести переговори з Москвою.

"Перш за все, трубопровід зруйнувала саме Росія. Тож, якщо хочуть заблокувати фінансову підтримку, хай блокують Росію, бо не Україна є причиною зруйнування нафтопроводу. По друге, це вже не перші руйнування і, я впевнений, не останні, у виконанні росіян", – сказав Зеленський під час брифінгу. відео дня

Докази атак Росії та позиція України

Президент додав, що Україна має достатньо доказів, включно із супутниковими знімками та підтвердженнями від партнерів, що Росія неодноразово атакувала цю інфраструктуру.

"Тож, хай Орбан поговорить саме з Путіним, можливо, про енергетичне припинення вогню чи щось подібне, але не може бути так, щоб Росія щось нищила, а Україна відновлювала", – зазначив він.

Зеленський також наголосив на ризиках під час відновлення пошкодженої інфраструктури:

"Щойно наближається бригада, яка має відремонтувати пошкодження, вони знову повторюють напади, просто щоб вбити людей. Люди страждають від чого? Навіщо тоді відновлювати, заради чого? Щоб втрачати людей? Я вважаю, що це дуже висока ціна".

Альтернативні маршрути постачання енергії

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта додав, що Україна має оцінити час, необхідний для ремонту трубопроводу, щоб партнери розуміли подальші кроки.

"Існує альтернатива через Адріатичний трубопровід – із Хорватії до Угорщини, Словаччини і Сербії. А також існує ще альтернатива щодо територій, які можна використати. Це не значне питання щодо убезпечення енергопостачання", – сказав Кошта.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Він також закликав Угорщину дотримуватися рішень Європейської Ради:

"Я написав прем'єр-міністру Орбану, що Угорщина порушує принцип справедливої та відвертої співпраці. І я закликаю Угорщину негайно піти на співпрацю у впровадженні рішення прийнятого Європейською Радою ще 18 грудня".

Чи небезпечний для України ультиматум Угорщини - думка експерта

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, Угорщина оголосила про припинення постачання дизельного палива до України.

Проте експерт зазначив, що ці дії поки не мають критичного значення для країни. Обсяги імпорту дизеля з Угорщини та Словаччини були невеликими, тому українські споживачі, ймовірно, не відчують значного впливу на ринку.

огрози Фіцо і Орбана - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що якщо до понеділка Україна не відновить транспортування нафти трубопроводом "Дружба", Словаччина в той самий день припинить екстрені постачання електроенергії, які використовуються для стабілізації української енергосистеми.

У загальному обсязі імпорту електроенергії до України найбільші частки припадають на Угорщину та Словаччину. За інформацією аналітика ринку ExPro Consulting Дар’ї Орлової, Угорщина забезпечує близько 45% імпортованих кіловат-годин, тоді як Словаччина — 18%. У 2025 році ці показники становили відповідно 42% і 19%.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Київ відкидає та засуджує ультимативні заяви і шантаж з боку урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо питань енергопостачання між державами.

Про персону: Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

