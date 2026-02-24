Рус
У Кремлі поставили дедлайн щодо війни проти України - названо дату

Юрій Берендій
24 лютого 2026, 20:50
Заступник керівника Офісу президента заявив, що Росія планує до кінця березня-початку квітня вийти на адміністративні кордони Донецької області.
У Кремлі поставили дедлайн щодо війни проти України / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни поставили дедлайн для окупації всього Донбасу
  • Ворог буде намагатись розширити наступ й на інші регіони України

Російські окупаційні війська мають намір захопити всю Донецьку область вже до кінця березня. Крім того, у ворога є плани щодо контролю над територіями, що стосуються й інших регіонів. Про це повідомив у інтерв’ю "Ми – Україна" заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"Плани його (ворога - ред.) очевидні. Він ставить собі за мету до кінця березня-початку квітня вийти на адміністративні кордони Донецької області", - сказав він.

Він уточнив, що Росія також прагне просунутися в Запорізькій та Дніпропетровській областях, де зараз тривають бої, а ще однією метою окупантів є створення буферної зони в Сумській і Харківській областях уздовж кордону з РФ.

За його словами, у разі успіху до кінця року противник намагатиметься розширити наступ, щоб захопити або підготувати умови для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва та згодом Одеси.

"Я не бачу станом на зараз можливості реалізації цих планів у противника в найближчих пів року", — пояснив Паліса.

Паліса пояснив, що впродовж чотирьох років повномасштабної війни України неодноразово отримувала певні "сигнали" від союзників щодо допомоги. Однак Київ очікує на реальні дії.

"У чому мають полягати ці дії? Швидше, якісніше переходити від обговорень до практичної їх реалізації", — наголосив Паліса.

Чому Росія продовжує воювати - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що для російського політичного керівництва продовження війни проти України є питанням власного виживання, тому Москва не припинятиме бойові дії. За його словами, навіть мінімальний успіх, наприклад захоплення обласного центру, Росія намагатиметься подати як подію світового масштабу.

"Росіяни будуть заливати горі горілкою і плакати про загиблих, але при цьому вся країна буде радіти. Але головне – народ охоче схопить за зброю знову і буде готовий йти на будь-яку іншу країну війною, щоб показати, що вони ще й американців можуть роздовбати", – сказав він.

Також Жданов зазначив, що зупинити Росію здатні лише два чинники. Перший — це повний розгром її військ на полі бою, що є реалістичним за умови достатнього забезпечення сучасним озброєнням, навіть з огляду на нинішній дефіцит особового складу. Другий фактор — економічні проблеми всередині країни та можливі соціальні потрясіння, зокрема масові голодні бунти.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський воєнний злочинець Володимир Путін розкрив мету війни проти України, заявивши, що бойові дії ведуться нібито заради захисту майбутнього Росії.

Упродовж останніх чотирьох років ключовими постатями залишаються президент України Володимир Зеленський і кремлівський лідер Володимир Путін. Видання Sky News проаналізувало, як за час повномасштабної війни трансформувалися керівники України та Росії.

Міністерство оборони України підготувало стратегію ведення війни, яка реалізовуватиметься одночасно з дипломатичними зусиллями. За словами очільника відомства Михайла Федорова, документ передбачає посилення обороноздатності України з метою примусити Росію до миру.

Про персону: Павло Паліса

Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

