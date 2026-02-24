Рус
На Львівщині прокурор збив двох дітей: слідчі розпочали розслідування, деталі

Руслан Іваненко
24 лютого 2026, 21:19
Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю прокурора однієї з окружних прокуратур. Внаслідок ДТП загинула дитина, ще одна отримала травми та була госпіталізована. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована. За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України", – написав він у Телеграмі.

За словами Кравченка, ДТП сталося у темну пору доби, коли водій повертався додому з роботи. Попереднє обстеження не виявило ознак алкогольного сп’яніння.

Генпрокурор взяв провадження під особистий контроль та запевнив у максимально об’єктивному розслідуванні:

"Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань", – зазначив Кравченко.

