"Нам стане дуже важко": розкрито тривожний сценарій продовження війни

Олексій Тесля
24 лютого 2026, 18:30
Росія не відступиться від своїх намірів, при цьому ціна питання для неї не важлива, каже Олег Жданов.
Олег Жданов
Олег Жданов оцінив перспективи завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: sprotyv.info

Важливе із заяв Жданова:

  • Росія не відступить від своїх намірів, ціна питання для неї не важлива
  • Наприкінці 2026-го – на початку 2027 року в РФ можуть оголосити мобілізацію

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував ймовірні перспективи продовження війни в Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, за всіма ознаками можна говорити про те, що країна-агресор Росія не відступиться від своїх намірів, при цьому ціна питання для неї не важлива.

відео дня

"Вона готова покласти особовий склад: скільки поляже, стільки і буде", - зазначив військовий експерт.

При цьому він не виключає варіант того, що в кінці 2026-го - на початку 2027 року в РФ можуть оголосити мобілізацію.

"Адже всі ці кроки, такі як перехід на Чебурнет, зниження трафіку, блокування Telegram тощо, - це підготовка до примусової мобілізації. У Росії спочатку введуть режим, як у Північній Кореї, а далі - оголошення мобілізації", - зазначив співрозмовник.

Жданов також вважає, що ймовірні терміни оголошення мобілізації в РФ можуть настати вже в найближчій перспективі.

"Думаю, до літа російська влада зрозуміє, що ні Росгвардія, ні МНС не врятують ситуацію на фронті, і без масштабної мобілізації не обійтися. І ось тоді нам стане дуже важко. Тому до того потрібно переконати наших партнерів у необхідності розщедритися в плані озброєнь", - резюмував він.

Перспективи врегулювання туманні: переговори не дають результатів

Політичний аналітик Володимир Горбач вважає, що контакти між Україною, Росією і США носять скоріше протокольний характер і не переходять у практичну площину.

На його думку, просування гальмують обмежений формат обговорень і недостатній рівень представництва сторін. Експерт вважає, що предметний діалог стане можливим лише при зміні балансу сил - ослабленні позицій Росії, посиленні зовнішнього тиску і готовності учасників до компромісів. Істотних зрушень, за його прогнозом, не варто чекати раніше весни 2026 року.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Олег Жданов війна Росії та України
Жінка відкладала всього по 15 доларів для племінниці: її баланс вражає

13:47

Гороскоп на завтра 25 лютого: Дівам - непорозуміння, Терезам - подарунок

13:44

Син Анни Кошмал потрапив до лікарні: "Все погано"

