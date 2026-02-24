Не масштабний контрнаступ: розкрито причину відступу росіян на фронті

Військовий експерт зазначив, що цього року говорити про масштабний контрнаступ України поки що передчасно через брак ресурсів і сил.

Що відбувається на фронті та чому наступ на півдні не можна назвати контрнаступом - Жданов пояснив / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 22 окрема механізована бригада

Україна не має відповідних ресурсів для контрнаступу

Відвойована територія на півдні не мала оборонних рубежів з російського боку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не так давно анонсував нові контрнаступальні операції ЗСУ у 2026 році. Згодом він додав, що на деяких ділянках фронту вони вже фактично тривають. Втім, про масштабний контрнаступ у цьому році поки що говорити не варто. Про це повідомив у інтерв’ю Главреду військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, зараз немає ні ресурсів, ні сил для проведення повномасштабного контрнаступу. Він також висловив сумніви щодо можливості проведення таких операцій. На його думку, контрнаступальна операція – це щось на кшталт Куп’янська, тоді як нинішні дії на фронті, як правильно зазначив ISW, "обмежуються відвоюванням близько 200 кв. км".

"Причому відвойована та частина території, де була інфільтрація окупантів, і там не було ні окопів, ні позицій – там були просто схрони, де ховалися російські солдати, що просочилися через наші бойові порядки. Хоча у деяких місцях росіяни відійшли зі своїх позицій", - резюмує він.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Як змінилась російська армія - думка військово

Як писав Главред, з початку російської агресії у 2014 році до старту повномасштабного вторгнення армія РФ істотно змінилася як за характером, так і за своїм станом. Професійне ядро російських збройних сил було фактично знищене вже на початковому етапі великої війни. Про це повідомив командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

"Якість російської армії знизилася, скоротилася кількість техніки, боєздатність знизилася і знижується щодня", - повідомив він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У 2025 році Росія планувала масштабну наступальну операцію, однак українське військове керівництво змогло зірвати ці наміри. Зокрема, вдалося не допустити повного захоплення Донбасу та просування ворога на території ще трьох областей, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас, за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, під час наступальної кампанії у 2026 році основний удар Росія може спрямувати на Запоріжжя.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що 23 і 24 лютого було уражено реактивну систему залпового вогню "Ураган", зенітний ракетний комплекс "Бук-М1", а також райони зосередження живої сили армії РФ. Зокрема, 24 лютого 2026 року українські сили вразили РСЗВ "Ураган" противника поблизу населеного пункту Любимівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

