США послабили санкції проти РФ: що дозволили Росії

Послаблення санкцій є тимчасовим. Його запровадили перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці.

США послабили санкції проти РФ перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбудеться на Алясці 15 серпня. Про це повідомляють на сайті Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Зазначається, що послаблення економічного тиску буде тимчасовим. Зняття санкцій діятиме до 20 серпня.

Загалом Мінфін США тимчасово дозволив:

розблокувати заморожені активи;

проводити інші заборонені операції, крім прямо зазначених у ліцензії.

Умовою цього є те, що транзакції мають стосуватися виключно зустрічей Путіна і Трампа на Алясці.

Зустріч Трампа і Путіна - головні новини

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп 11 серпня підтвердив свою зустріч із Володимиром Путіним у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. За словами Трампа, наступна зустріч має відбутися вже в тристоронньому форматі.

"Наступна зустріч відбудеться із Зеленським і Путіним або Зеленський, Путін і я. Я хочу організувати зустріч між двома лідерами", - додав Трамп.

У середу, 13 серпня, відбулися переговори у відеоформаті за участю Володимира Зеленського, лідерів Європи, Трампа та його команди. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп сказав, що його мета на зустрічі з Путіним - припинення вогню. Також Трамп підкреслив: без України питання територій вирішуватися не будуть.

Пізніше Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом. Президент наголосив, що Україна не має наміру виводити свої війська з Донбасу. Будь-які питання територіальної цілісності не можуть обговорюватися без участі народу і врахування Конституції України.

