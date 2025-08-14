Все може статися ще до зустрічі з Трампом: РФ готується до випробування ракети з ядеркою

Росіяни можуть випробувати крилату ракету з ядерним зарядом у Баренцевому морі.

Путін хоче випробувати ракету "Буреві" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Rawpixel

РФ може готуватися до випробування своєї нової крилатої ракети з ядерним зарядом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських дослідників.

Супутники зафіксували активність на полігоні Панково, що розташований на архіпелазі Нова Зеландія в Баренцевому морі. Там також збільшилась кількість особового складу, обладнання, корабліта та літаків. Усе це може вказувати на підготовку попереднього випробування ракети "Буревісник".

"Ми бачимо всю активність на полігоні, а саме величезну кількість припасів, що надходять для підтримки операцій, та пересування в місці, звідки фактично запускають ракету", – сказав Льюїс.

Випробування може відбутися вже цього тижня, щоб затьмарити саміт Трампа та Путіна на Алясці.

Група "Ініціатива щодо ядерної зброї" зазначила, що "Буревісник" має погані результати випробувань. Загалом відбулось щонайменше 13 випробувань, з яких лише два були частково успішними.

На знімках видно штабелі транспортних контейнерів, які прибували сюди з кінця липня. Два літаки були обладнані для збору тестових даних. Також видно два реактивні літаки з радарними куполами у формі тарілок.

Загалом було щонайменше п'ять кораблів, які пов'язані з попередніми випробуваннями. Ще один корабель має прийти у вівторок.

Норвегія зазначає, що Баренцево море є "головним місцем для російських ракетних випробувань". Там також згодні з тим, що РФ готується до нових випробувань.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін вимагає збільшити виробництво ракет із ядерним зарядом. Кремль апелює до побоювання ядерної конфронтації між Росією і Заходом протягом усього свого повномасштабного вторгнення в Україну.

РФ підготувала флот для ядерних ударів по Європі. Російські окупанти підготували свій флот для ударів ракетами з ядерними боєголовками. Зокрема, вони навчали моряків атакувати цілі в країнах Європи.

