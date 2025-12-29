Ситуація інша, ніж здається: Сирський розповів про деталі боїв у Покровську

Головнокомандувач розповів про поточну обстановку та координацію дій українських сил.

Бої тривають уже кілька місяців, і ситуація у місті залишається напруженою / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполіція

Коротко:

Бої за Покровськ тривають кілька місяців

Росіяни контролюють близько половини міста

Всі підступи до міста під контролем українських дронів

Бої за Покровськ тривають вже кілька місяців, попри заяви окупантів про нібито "захоплення" міста. Противник поки не досягнув поставлених цілей.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, у коментарі 24 Каналу розповів про ситуацію на Покровському напрямку та можливості росіян для подальшого наступу.

"Росіяни не до кінця досягнули результату. Вони контролюють приблизно половину міста. Проте ворог не може спокійно заходити у Покровськ, тому що всі підступи до нього перебувають під контролем дії наших дронів", – зазначив Сирський.

Українська оборона та застосування дронів

За його словами, у районі міста оборону тримають українські підрозділи безпілотних сил – дронові бригади і полки, а також зосереджена значна кількість інших сил і засобів.

"Лунають заклики, що "все пропало", "треба виходити, рятувати", "це нерозумно". Питання у тому, куди відходити? У чисте поле, а далі відступати, шукати наступне місто, населені пункти, які ворог теж буде рівняти з землею? Таку агломерацію важко зруйнувати", – наголосив головнокомандувач.

Він додав, що противник застосовує майже половину всіх ударів КАБами саме на Покровському напрямку, намагаючись знищити багатоповерхові будівлі, де можуть розташовуватися оператори дронів, далекобійні засоби та снайпери.

"Зрозуміло, що окупанти зазнають втрат і не можуть так просуватися, як вони б хотіли. Тому ця боротьба триває", – пояснив Сирський.

Наразі усі спроби ворога наступати на Покровськ, довкола нього, а також на напрямку Гришиного і в районі Мирнограда, не приносять успіху.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Стратегічна важливість Покровська – експертна думка

Якщо російські війська повністю захоплять Покровськ, це стане серйозною втратою для українських сил. Про це в коментарі для Главреда заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, саме з південного напрямку з-під Покровська противник розпочинав наступ на Дніпропетровщину, потім перегруповував сили для просування на Запоріжжя.

"Важливий сам цей район ведення бойових дій. Вивільнені війська противник, швидше за все, перекине в район Краматорська і Слов’янська, щоб реалізувати план Путіна по захопленню чотирьох областей України. Луганська область практично повністю під контролем ворога. У Донецькій області йдуть запеклі бої, під нашим контролем залишається близько 14% території. Інтенсивні бої тривають у Запорізькій та Херсонській областях, але там нам допомагає річка Дніпро. Сил на все у противника поки що немає", – підкреслив Ігор Романенко.

Експерт наголошує, що утримання Покровська для ЗСУ є ключовим не лише як оборонний район, а й як логістичний вузол, від якого залежить подальший розвиток бойових дій на південному напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше Главред писав, що ситуація в районі Покровська, за словами військового експерта Ігоря Романенка, зараз уже така, що наші війська потрібно виводити на нові позиції.

Крім того, станом на 28 грудня Сили оборони України надійно контролюють північну частину Покровська. Про це у Facebook повідомив 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, що військові нещодавно повідомили, що окупаційні війська РФ тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

