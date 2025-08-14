Рус
Що Трамп сказав Європі перед зустріччю з Путіним: ЗМІ розкрили нові подробиці

Анна Ярославська
14 серпня 2025, 09:37
Глава Білого дому назвав свій головний пріоритет на переговорах із господарем Кремля.
Трамп, Путин, Зеленский
Трамп не говоритиме з Путіним про розподіл територій України - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Головні тези:

  • Трамп не обговорюватиме розподіл територій України з Путіним без участі Києва
  • Головна мета зустрічі 15 серпня на Алясці - домогтися припинення вогню
  • Президент США не надто оптимістичний щодо підсумків зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп не має наміру обговорювати можливий розподіл територій України під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним на Алясці. Про це він сказав європейським лідерам під час телефонної розмови в середу, передає американський телеканал NBC News із посиланням на двох європейських чиновників і три інших джерела, які були поінформовані про розмову.

За даними телеканалу, Трамп заявив, що збирається на зустріч із Путіним 15 серпня з метою забезпечення перемир'я в Україні. Це головний пріоритет лідера США.

Джерела NBC News повідомляють, що Трамп і європейські лідери погодилися, що перед початком мирних переговорів необхідно досягти припинення вогню в Україні.

При цьому деякі європейські лідери після розмови залишилися під враженням, що нібито Трамп не дуже оптимістично налаштований щодо результатів своєї зустрічі з Путіним.

Під час розмови всі лідери погодилися з тим, що Україна має бути включена в переговори, і саме Київ має вирішувати, на які територіальні поступки вона може піти.

Ще один співрозмовник висловив упевненість, що територія України не буде предметом переговорів без України.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в соцмережі Х також написав, що під час розмови президент Трамп чітко дав зрозуміти Україні та її союзникам, що він зажадає від Путіна беззастережного припинення вогню, а територіальні переговори відбуватимуться тільки за присутності Зеленського на наступній зустрічі.

У чому головна мета Трампа – думка експерта

Політичний і громадський діяч Віктор Андрусів вважає, що президент США Трамп хоче Нобелівську премію миру, тому добиватиметься припинення припинення вогню в Україні. На тлі угоди між Вірменією та Азербайджаном це точно гарантує йому цю премію.

"Чи припинить Трамп допомогу нам, якщо не отримає бажаного? Ні. Допомогу нам закуповують за європейські кошти", - наголосив Андрусів.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

За даними The Telegraph, Трамп планує запропонувати Путіну низку економічних стимулів в обмін на припинення війни проти України. Серед можливих пропозицій - доступ до природних ресурсів Аляски і часткове зняття санкцій з російської авіаційної галузі.

13 серпня відбулася віртуальна зустріч за участю президента України Володимира Зеленського, віцепрезидента США Джей Ді Венса і президента США Дональда Трампа. Лідери "Коаліції рішучих" наголосили, що будь-яка майбутня мирна угода між Україною та Росією не повинна містити обмежень для Збройних сил України, а Москва не може мати права вето на вступ України до ЄС і НАТО.

Як пише Politico, у разі досягнення припинення вогню, США готові зіграти роль у наданні Києву засобів стримування можливої майбутньої агресії РФ. Однак Трамп заявив візьме на себе таке зобов'язання тільки в тому разі, якщо ці зусилля не здійснюватимуться в рамках НАТО.

