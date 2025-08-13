Території не на порядку дня: WSJ дізнався, які теми Трамп обговорить з Путіним

Зеленський та європейські лідери встановлюють "червоні лінії", які Трамп має врахувати на зустрічі.

https://glavred.net/politics/territorii-ne-na-povestke-dnya-wsj-uznal-kakie-temy-tramp-obsudit-s-putinym-10689614.html Посилання скопійоване

Трамп наполягає на припиненні вогню в Україні та готується до переговорів з Путіним в Алясці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скріншот из видео

Коротко:

Трамп зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці

Головний пріоритет – припинення вогню в Україні

Лідери Європи визначили п’ять "червоних ліній"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 15 серпня в Алясці не планує обговорювати територіальні питання. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Пріоритет – припинення вогню в Україні

Зазначається, що Трамп наполягатиме на негайному припиненні вогню в російсько-українській війні. Раніше про це він говорив європейським партнерам під час відеоконференції, у якій взяли участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, радник з питань України Кіт Келлог та інші високопосадовці.

відео дня

До конференції долучилися лідери України, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, Фінляндії, а також представники ЄС та НАТО. Мета зустрічі полягала у формуванні спільної позиції США та Європи перед переговорами Трампа та Путіна.

Європа готує основу для переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками відеосамміту заявив: "Ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб закласти правильні основи для цієї зустрічі, адже ми хочемо, щоб Дональд Трамп досяг успіху в Анкориджі в п'ятницю. Фундаментальні інтереси України та Європи мають бути забезпечені в Алясці – це було повідомлення, яке ми передали президенту США."

Про наміри Трампа домогтися перемир’я також говорив президент Франції Еммануель Макрон: "Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що США прагнуть досягти перемир'я на цій зустрічі в Алясці."

П’ять "червоних ліній" для переговорів

Лідери Європи та президент України Володимир Зеленський визначили п’ять "червоних ліній", які Трамп має врахувати під час переговорів:

припинення вогню як передумова для подальших переговорів;

будь-які територіальні обговорення лише з поточних ліній фронту;

обов’язкові західні гарантії безпеки для Росії; участь України в переговорах; підтримка США та Європи будь-якої угоди.

Аляска / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа та Путіна

Фіона Хілл, радниця Трампа з питань Росії під час його першого терміну, наголосила: "Саме він веде переговори з Путіним і хоче укласти угоду."

Вона додала, що Трамп прагне зупинити війну, тоді як Путін ставить за мету максимальні цілі, не зважаючи на людські жертви: "Путін хоче досягти максимальних цілей, щоб забезпечити свою спадщину як Володимир Великий, і готовий брати участь у масових вбивствах, тоді як Трамп хоче зупинити війну і виграти Нобелівську премію миру."

Експертна оцінка

Економіст і колишній член Ради НБУ Віталій Шапран прокоментував перспективи продовження військових дій Росії. За його оцінкою, Москва має ресурси щонайменше до кінця поточного року.

"Росія вважає, що накопичила достатній запас ракет та інших засобів для ведення бойових операцій. Водночас інтенсивність бойових дій варіюється, і слід враховувати ефективну роботу української розвідки, СБУ та інших структур, які систематично реалізують успішні операції", – зазначив Шапран у коментарі для Главреду.

Зустріч Трампа і Путіна - новини за темою

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп 11 серпня підтвердив свою зустріч із Володимиром Путіним у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. За словами Трампа, наступна зустріч має відбутися вже в тристоронньому форматі.

Також президент США Дональд Трамп проведе зустріч із Зеленським і Путіним після саміту на Алясці. Про це він заявив під час своєї прес-конференції.

"Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже відразу провести другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я був там", - сказав Трамп.

Крім того, у середу, 13 серпня, відбулися переговори у відеоформаті за участю Володимира Зеленського, лідерів Європи, Трампа та його команди. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп сказав, що його мета на зустрічі з Путіним - припинення вогню. Також Трамп підкреслив: без України питання територій вирішуватися не будуть.

Читайте також:

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред