Штрафи для ФОПів без касових апаратів з 1 січня: уряд ухвалив рішення

Тарас Сидоржевський
29 грудня 2025, 20:50
Відтермінування дає бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати
Свириденко ФОП
Свириденко оголосила рішення щодо касових апаратів для ФОПів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

В Україні перенесли строки запровадження обов’язкових безготівкових розрахунків для ФОПів на єдиному податку 1-ї групи. Відповідне рішення 29 грудня схвалив Кабінет міністрів.

Як повідомила на своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, вимогу щодо обов’язкового забезпечення оплати карткою, яка мала набути чинності з 1 січня 2026 року, відклали до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування.

"Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск. Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень", - написала Свириденко.

За її словами, відтермінування також дає бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.

Про яке правило щодо ФОПів йдеться

Вимога щодо обов’язкового забезпечення безготівкових розрахунків передбачена Законом України "Про платіжні послуги". Згідно з ним, торговці мають забезпечити можливість оплати товарів і послуг із використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв.

Для реалізації цієї норми у 2022 році Кабмін ухвалив постанову №894, якою передбачив поетапне впровадження безготівкових розрахунків залежно від чисельності населення в населених пунктах. У період з 2023 по 2025 роки дія вимоги не поширювалася на низку категорій підприємців.

Зокрема, винятки були встановлені для:

  1. ФОПів - платників єдиного податку 1-ї групи;
  2. торговців, які здійснюють продаж через торговельні автомати;
  3. підприємців, що ведуть виїзну або виносну торгівлю;
  4. продавців власноруч вирощеної або виробленої продукції.

Для цих категорій запровадження обов’язкових POS-терміналів планувалося з 1 січня 2026 року.

Чому строки переглянули

У Кабміні зазначають, що повномасштабна війна суттєво ускладнила умови ведення бізнесу. Малий підприємницький сектор працює в умовах зниженого попиту, перебоїв з електропостачанням, логістичних труднощів та зростання витрат.

ФОПи 1-ї групи мають мінімальні обсяги діяльності, обмежений перелік дозволених видів господарювання та не мають права наймати працівників. За оцінкою уряду, обов’язкова установка POS-терміналів для цієї категорії створює додаткове фінансове навантаження без відчутного ефекту для детінізації економіки.

Подібна ситуація характерна й для сезонної, виїзної торгівлі та продажу власної продукції, де обороти часто є нерегулярними та невеликими.

Що змінює нове рішення

Ухвалений Кабміном проєкт постанови вносить зміни до пункту 1 постанови №894. Замість фіксованої дати "1 січня 2026 року" новий строк визначено як "через три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану".

Таким чином, обов’язок забезпечити безготівкові розрахунки для ФОПів 1-ї групи, торговців через автомати, виїзної торгівлі та продавців власної продукції тепер напряму прив’язаний до завершення воєнного стану, а не до календарної дати.

Водночас для ФОПів 1-ї групи зберігається звільнення від обов’язку використовувати РРО або програмні РРО — вимога стосується виключно можливості прийому безготівкової оплати.

Підприємцям рекомендують стежити за офіційними рішеннями уряду та використати час відстрочки для оцінки витрат і підготовки до можливого впровадження безготівкових розрахунків у майбутньому.

Що змінюється в Україні з 1 січня

У 2026 році зміняться виплати при народженні дитини. З 1 січня одноразова виплата зросте до 50 тисяч грн і виплачуватиметься однією сумою.

Також з січня 2026 року у поїздах двох міжнародних напрямків запрацює митний та прикордонний контроль безпосередньо у вагонах, без тривалих зупинок на кордоні.

З 1 січня 2026 року в Україні збільшується кількість необхідного стажу для виходу на пенсію за віком. Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), це передбачено нормами Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Більше новин про ФОПів:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ФОП Юлія Свириденко





