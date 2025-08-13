Путін залишиться розчарованим після зустрічі з Трампом: Коваленко назвав причину

Голова ЦПД припустив, що головною темою зустрічі Трампа та Путіна буде не Україна.

Ключові тези Коваленка:

Путіна чекає розчарування після зустрічі з Трампом

Трамп не вважає Росію рівноправним партнером

На Алясці 15 серпня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Це їхні перші прямі переговори з моменту обрання Трампа на другий президентський термін. Результат перемовин може розчарувати росіян. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, наразі росіяни намагаються зробити вигляд, що тільки вони з Трампом вирішують долю Європи та війни в Україні. Ворог усіма силами хоче вдавати, що інших позицій не існує. Втім, їх чекає розчарування і розбіжності.

Коваленко підкреслив, що реальність виявиться для Володимира Путіна неприємною. Дональд Трамп не вважає Росію рівноправним партнером, а головним акцентом для США у переговорах із Москвою буде Арктика та роль РФ як постачальника сировини.

"Про Європу та Україну США говорять з Європою та Україною. Реальність, яка чекає на Путіна, йому вкотре не сподобається", - резюмував голова ЦПД.

Чим обернеться для України зустріч Трампа та Путіна

Соціолог, публіцист і автор книжок Ігор Ейдман вважає, що Трамп та Путін готують на Алясці "Мюнхенську пастку".

"Судячи з численних витоків у ЗМІ, вони хочуть домовитися про передачу неокупованої частини Донбасу Росії в обмін на зупинку бойових дій, яка, додам від себе, може бути за Путіна тільки короткочасною. А далі банда Трампа постарається хамським тиском змусити Зеленського визнати це рішення", - запевнив Ейдман.

Путін сподівається таким чином отримати дипломатичним шляхом те, що не зміг захопити на війні. У цьому - єдина мета його участі в переговорах. За словами соціолога, це лише перша частина плану кремлівського диктатора.

Зустріч Путіна та Трампа - останні новини

Як писав Главред з посиланням на ЗМІ, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з Путіним. За його словами, на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обмін територіями. Хегсет підкреслив: будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що переговори між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним у Білому не є поступкою російському диктатору. Насправді це "зустріч для з'ясування позицій".

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

