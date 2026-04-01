Трамп пригрозив зупинкою постачання зброї Україні та виставив ультиматум Європі

Юрій Берендій
1 квітня 2026, 21:18оновлено 2 квітня, 14:19
Трамп допустив можливість припинення поставок озброєння для України в межах програми PURL, шантажуючи Європу питанням Ормузької протоки, вказує FT.
Трамп пригрозив зупинкою постачання зброї Україні - що він вимагає від Європи натомість

Про що йдеться у матеріалі Financial Times:

  • Трамп фактично шантажує країни Європи питанням постачення зброї для України
  • Білий дім вимагає від союзників по НАТО долучитись до розблокування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп пригрозив зупинити постачання озброєння Україні, намагаючись змусити європейських союзників долучитися до так званої "коаліції добровольців" для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За інформацією трьох чиновників, які брали участь в обговореннях, Трамп у відповідь заявив про можливість припинення поставок у межах ініціативи PURL — програми НАТО із закупівлі зброї для України, що фінансується європейськими країнами.

У підсумку, за наполяганням генерального секретаря НАТО Марка Рютте, група держав, серед яких Франція, Німеччина та Велика Британія, 19 березня оприлюднила спільну заяву, погоджену в стислі строки.

"Ми висловлюємо готовність долучитися до відповідних зусиль із забезпечення безпечного проходження через Ормузьку протоку", - йшлось в заяві.

Один зі співрозмовників зазначив, що саме Рютте наполіг на такому кроці, оскільки Трамп погрожував не лише вийти з PURL, а й загалом припинити підтримку України.

"Заяву було швидко складено, а інші країни приєдналися до неї згодом, оскільки не вистачило часу, щоб одразу запросити всіх до підписання", - вказало джерело видання.

За інформацією двох чиновників, знайомих з зодом переговорів, за два дні до оприлюднення спільної заяви Марк Рютте провів низку телефонних розмов із Дональдом Трампом і держсекретарем США Марко Рубіо.

Ще один співрозмовник видання повідомив, що під час контактів із представниками Франції, Німеччини та Великої Британії Рютте пояснював, що Трамп був вкрай невдоволений відмовою європейських країн долучитися до захисту Ормузької протоки.

Британська сторона зазначила, що до 19 березня Лондон і Вашингтон уже обговорювали на військовому рівні можливі заходи безпеки для протоки, однак не заперечила, що США могли погрожувати скороченням підтримки України у разі пасивності союзників по НАТО.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що Трамп відкрито висловлював розчарування діями НАТО та партнерів і дав зрозуміти, що Сполучені Штати зроблять із цього відповідні висновки.

Сам Трамп неодноразово критикував європейських союзників за недостатню підтримку США у протистоянні з Іраном, водночас розглядаючи війну в Україні як проблему насамперед Європи. У коментарі Reuters він також заявив про намір у своєму вечірньому зверненні оголосити, що серйозно розглядає можливість виходу з НАТО.

Представник Альянсу відмовився коментувати зміст телефонних розмов Рютте, пославшись на вже оприлюднену заяву від 19 березня.

У відповідь на питання щодо невдоволення Трампа союзниками Рютте висловив упевненість, що країни НАТО, як і раніше, діятимуть спільно для захисту спільних інтересів.

Ормузька протока
Трамп переглядає політику США щодо НАТО - що відомо

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп наразі переглядає підходи до всіх питань, пов’язаних з Альянсом. Йдеться, зокрема, і про підтримку європейських ініціатив щодо України. Про це він заявив в коментарі Newsmax.

За його словами, Трамп фактично переоцінює роль США в НАТО, їхню участь у міжнародних процесах та інші напрями зовнішньої політики.

"Я маю на увазі, що президента Трампа обрав американський народ для того, щоб запровадити підхід "Америка понад усе" у всі ці ситуації. І він, як головнокомандувач, ухвалює багато з цих рішень", – сказав він.

Вітакер також підкреслив, що подальші дії Вашингтона залежатимуть від рішень, які ухвалить американський президент.

"Зараз на столі – абсолютно всі варіанти", – додав Вітакер.

Чи можуть США вийти з НАТО

Як писав Главред, політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що заяви президента США Дональда Трампа можуть свідчити про його рух у бік можливого політичного дистанціювання Сполучених Штатів від НАТО.

На думку експерта, з урахуванням позиції окремих країн, зокрема Іспанії, Трамп може навіть поставити під сумнів доцільність існування Альянсу в його нинішньому вигляді та участі в ньому США.

"Насправді Трамп і раніше хотів це зробити (вийти з НАТО, - ред.). І, відверто кажучи, європейці своєю неспроможністю значною мірою йому в цьому підіграли. Зараз він зосереджений на інших питаннях, але, думаю, до теми НАТО ще повернеться", – сказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що отримав від державного секретаря США Марко Рубіо запевнення, що Вашингтон не планує переорієнтовувати американське озброєння, закуплене для України, на потреби Близького Сходу.

Раніше Рубіо допускав можливість використання частини цієї зброї для операцій у близькосхідному регіоні.

Водночас у Білому домі поклали відповідальність на колишнього президента США Джо Байдена, заявивши, що на початку повномасштабної війни Україні було передано надто багато озброєння, через що нині Сполучені Штати нібито відчувають його нестачу для потенційного протистояння з Іраном.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

