ЗСУ перехопили ініціативу та відновили контроль над позиціями: названо напрямок

Українські сили продовжують знищувати ворожі вогневі позиції на фронті.

ЗСУ здобули важливу перемогу на півдні

Українські підрозділи зуміли перехопити тактичну ініціативу

Південний фронт — найгарячіше місце бойових дій

На півдні України російські війська намагаються обійти Гуляйполе і взяти місто в оточення. Одночасно в районі Степногірська противник використовує диверсійні групи на фронті.

Однак українські підрозділи зуміли перехопити тактичну ініціативу, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин 24 каналу.

За його даними, українські сили продовжують знищувати ворожі вогневі позиції та поступово повертають контроль над захопленими ділянками.

"Зараз південний фронт — найгарячіше місце бойових дій. На південно-західному напрямку від Гуляйполя, поблизу Залізничного та Чарівного, за минулу добу відбулося близько 30 зіткнень. Противник намагається просуватися в бік Запоріжжя", — розповів Волошин.

За його словами, бої тривають і всередині самого Гуляйполя: ворог намагається вогнем витіснити українських захисників з ключових позицій.

"Ми налагоджуємо логістику на цих ділянках, особливо біля Степногорська. Противник розглядає цей напрямок як один з основних і діє диверсійними групами, а не повноцінними штурмовими силами", — пояснив він.

Успіх ЗСУ на півдні: що відомо

Однак, зазначив Волошин, українські підрозділи змогли повернути ініціативу та відновити контроль над позиціями контратаками. Утримання населеного пункту вимагає не тільки оборони та штурму, а й налагодження груп закріплення, логістики та комунікацій.

"Такі методичні дії дозволяють будувати стійку оборону і повертати контроль над територією. Плюс знищуємо ворожі вогневі засоби, які можуть загрожувати логістиці та нашим штурмовим підрозділам", — додав він.

Загроза загострення на фронті: прогноз ЗСУ

Віктор Трегубов заявив, що російські війська, найімовірніше, готуються до активізації наступу на фронтових напрямках.

За його словами, зараз рівень бойових дій залишається відносно невисоким. Однак із початком сезону, коли дерева вкриються листям, ситуація може змінитися. Трегубов пояснив, що поява зеленої рослинності створює більш сприятливі умови для проведення атак.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

