РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

Напад РФ на НАТО

Головне з новини:

Москва шукає слабші ланки НАТО

Болгарія виглядає потенційною ціллю РФ

Майбутні атаки можуть бути гібридними

Росія здатна здійснити військовий напад на одну з країн НАТО, але місце потенційного удару може виявитися зовсім не там, де його традиційно очікують. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив колишній радник уряду Чехії з питань нацбезпеки Томаш Пояр, наголошуючи, що Москва може спробувати перевірити єдність Альянсу у несподіваному регіоні.

Балтія - не єдиний сценарій

Пояр зауважив, що уявлення про "найвірогідніший напрямок" часто зводиться до Балтії, однак це може бути хибним фокусом. Він підкреслив:

"Ми завжди дивимося насамперед на найслабші ланки та зосереджуємося на уявленні, що якщо Росія колись вирішить перевірити єдність НАТО, то зробить це саме в Балтії… Можливо, варто замислитися, чи не відбудеться такий тест зовсім в іншому місці. Наприклад, регіон Чорного моря з цього погляду може бути навіть цікавішим".

За його словами, попри географічну вразливість, країни Балтії нині значно краще підготовлені, ніж кілька років тому. Натомість інші держави можуть виглядати для Кремля "легшою мішенню".

Чому Москва може дивитися на Болгарію

Пояр звернув увагу на Болгарію - країну НАТО, яка витрачає на оборону менше, ніж балтійські союзники, і водночас переживає тривалу політичну турбулентність. Часті вибори, економічні труднощі та менша увага з боку партнерів роблять її, на думку експерта, потенційно привабливою для російських провокацій.

Він наголосив, що Москва може шукати саме ті точки, де реакція Заходу буде найповільнішою або найменш однозначною.

Російська логіка - інша, ніж у Заходу

Пояр підкреслив, що оцінювати наміри Кремля варто з урахуванням його специфічного мислення. Він нагадав, що Росія починала війну проти України з хибними уявленнями про швидку перемогу, і цей досвід може вплинути на її подальші рішення: "Ще одна річ полягає в тому, що російська раціональність відрізняється від нашої… Я переконаний, що якби вони тоді знали, як ця війна реально виглядатиме, то намагалися б діяти інакше".

Наступні дії РФ можуть бути нетиповими

На думку Пояра, майбутні російські провокації не обов’язково виглядатимуть як пряме вторгнення. Кремль може вдатися до гібридних, політичних чи економічних інструментів тиску - або навіть винайти нові форми впливу. Він наголосив, що історія російських дій свідчить, що Москва часто повторює свої моделі поведінки, адаптуючи їх до нових умов.

Провокації РФ в країнах ЄС та НАТО

Експерт з питань зовнішньої політики та політики безпеки, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександр Хара заявив, що для Росії вигідно, щоб Сполучені Штати перебували в хаосі і не розглядали Росію як противника, а звертали увагу насамперед на Європейський Союз і європейську частину НАТО.

"Вони, звичайно, будуть користуватися цією ситуацією, проводити інформаційні операції, акти саботажу - це триває вже давно", - підкреслив він.

Експерт також додав, що європейці досі не знайшли правильної форми для реагування, а неправильна реакція лише заохочує Росію продовжувати такі дії.

Загроза РФ для НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, Кремль різко посилює інформаційний тиск на сусідів по НАТО, створюючи підґрунтя для можливих провокацій у їхньому повітряному просторі.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говорив, що ймовірність проведення Російською Федерацією провокації в країнах Балтії досить висока. У Росії вже відбуваються певні дії, які можна розглядати як передумови або підготовку до такого роду наступу чи обмеженої провокаційної операції.

Також відомо, що спецслужби країни-агресора Росії почали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій та саботажу.

Про джерело: Укрінформ Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

