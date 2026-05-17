В Україні стався землетрус на глибині 4 кілометри: де саме трясло

Сьогодні, 17 травня, у Полтавській області Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус. Він відбувся близько 06:39 у Полтавському районі.
У Диканській територіальній громаді зафіксували сейсмічну активність з магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера на глибині 4 кілометри.
"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - йдеться у повідомленні.
Такі поштовхи могли бути помітні лише для людей, які перебували у стані спокою всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах будівель. Коливання потужністю 2,6 нагадують вібрацію від проїзду легкої вантажівки.
Де в Україні можливі землетруси до 7 балів - думка експерта
Главред писав, що за словами доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Інституту геофізики НАНУ Дмитра Гриня, Україна дійсно може відчути землетруси помітної сили, хоча їхній характер і наслідки суттєво залежать від регіону.
У Києві, згідно з державними будівельними нормами та картами сейсмічного районування, очікувана інтенсивність становить близько 6 балів. Натомість у Вінницькій та Чернівецькій областях можливі сильніші коливання - понад 6 балів, інколи до 6,5.
Землетруси в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на початку лютого в Україні стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Підземні поштовхи відчули одразу у кількох регіонах.
Раніше, в грудні 2025 року, в Тернопільській області було зафіксовано невеликий землетрус магнітудою 2,9 бала. Поштовхи відчувалися в Чортківському районі, зокрема в Мельниці-Подільській громаді, де сейсмічна активність зазвичай спостерігається рідко.
Напередодні, у жовтні минулого року, підземні поштовхи зафіксували в Дністровському районі Чернівецької області. Землетрус був магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера).
Про джерело: Головний центр спеціального контролю
Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Державного космічного аентства України — центр контролю за сейсмологічною ситуацією на Землі, пише Вікіпедія.
ГЦСК призначений для здійснення контролю національними технічними засобами:
- за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах та проведенням ядерних вибухів в мирних цілях;
- за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі;
- за радіаційною обстановкою в пунктах дислокації підрозділів спецконтролю.
