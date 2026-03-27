Військова допомога США Україні під загрозою: Рубіо зробив тривожну заяву

Державний департамент США повідомив, що постачання боєприпасів, а особливо перехоплювачів для систем ППО Patriot, може бути припинено.

Марко Рубіо не виключив перебоїв із постачаннями до України

Зброю США, яка була призначена для України, можуть відправити на Близький Схід

Перенаправлення зброї для України може відбутися в будь-який момент

Вашингтон може направити зброю, яка була призначена для України, на проведення операцій на Близькому Сході, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Поки нічого не було перенаправлено, але це можливо. Тобто, відверто кажучи, воно (зброя - ред.) не перенаправлено. Це не чиясь інша зброя. Це наша зброя. Це продажі. Це військові продажі через PURL, оплачені НАТО", - сказав він під час спілкування з журналістами.

За його словами, якщо виникне ситуація, коли США потрібно буде поповнити запаси або виконати будь-які місії в національних інтересах, потреби Америки будуть завжди на першому місці. І цей принцип стосується кожної країни у світі.

Він додав, що перенаправлення зброї, яка була призначена для України, могло статися в будь-який момент.

"Але поки що програма PURL не зазнала впливу цієї операції", - сказав держсекретар.

Загроза перебоїв із поставками Україні

Представники адміністрації Дональда Трампа попереджають союзників, що США можуть призупинити постачання зброї в Україну в найближчі місяці, оскільки пріоритетом є її використання у війні проти Ірану, розповіли обізнані співрозмовники видання Politico.

За словами трьох європейських чиновників, Державний департамент США повідомив союзникам, що поставки боєприпасів, а особливо перехоплювачів для систем ППО Patriot, можуть бути припинені.

Двоє з цих співрозмовників стверджують, що держсекретар Марко Рубіо планував обговорити це питання з союзниками на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у п'ятницю, 27 березня.

Принаймні деякі союзники, зазначив один із європейських чиновників, "отримали запевнення" від США, що ці поставки в рамках ініціативи PURL не були перенаправлені.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною покращить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв Главред, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

