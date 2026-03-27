Військова допомога США Україні під загрозою: Рубіо зробив тривожну заяву

Олексій Тесля
27 березня 2026, 20:57
Державний департамент США повідомив, що постачання боєприпасів, а особливо перехоплювачів для систем ППО Patriot, може бути припинено.
Марко Рубіо не виключив перебоїв із постачаннями до України

Головне:

  • Зброю США, яка була призначена для України, можуть відправити на Близький Схід
  • Перенаправлення зброї для України може відбутися в будь-який момент

Вашингтон може направити зброю, яка була призначена для України, на проведення операцій на Близькому Сході, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Поки нічого не було перенаправлено, але це можливо. Тобто, відверто кажучи, воно (зброя - ред.) не перенаправлено. Це не чиясь інша зброя. Це наша зброя. Це продажі. Це військові продажі через PURL, оплачені НАТО", - сказав він під час спілкування з журналістами.

За його словами, якщо виникне ситуація, коли США потрібно буде поповнити запаси або виконати будь-які місії в національних інтересах, потреби Америки будуть завжди на першому місці. І цей принцип стосується кожної країни у світі.

Він додав, що перенаправлення зброї, яка була призначена для України, могло статися в будь-який момент.

"Але поки що програма PURL не зазнала впливу цієї операції", - сказав держсекретар.

Загроза перебоїв із поставками Україні

Представники адміністрації Дональда Трампа попереджають союзників, що США можуть призупинити постачання зброї в Україну в найближчі місяці, оскільки пріоритетом є її використання у війні проти Ірану, розповіли обізнані співрозмовники видання Politico.

За словами трьох європейських чиновників, Державний департамент США повідомив союзникам, що поставки боєприпасів, а особливо перехоплювачів для систем ППО Patriot, можуть бути припинені.

Двоє з цих співрозмовників стверджують, що держсекретар Марко Рубіо планував обговорити це питання з союзниками на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у п'ятницю, 27 березня.

Принаймні деякі союзники, зазначив один із європейських чиновників, "отримали запевнення" від США, що ці поставки в рамках ініціативи PURL не були перенаправлені.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною покращить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв Главред, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Читайте також:

Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Ворог просунувся на важливому напрямку: як змінилася лінія фронту — DeepState

"Шкода, що він так сказав": Рубіо назвав заяву Зеленського про переговори брехнею

Сховали від зайвих очей: яке місто у СРСР таємно збудували посеред лісу

Чотири знаки зодіаку скоро отримають приємний грошовий бонус: кому пощастить

На один знак зодіаку чекає приголомшливий квітень 2026: гороскоп на місяць

Життя трьох знаків зодіаку незабаром різко покращиться: проблеми залишилися позаду

Китайський гороскоп на завтра, 28 березня: Щурам - хвилювання, Драконам - форс-мажори

Відновлення триватиме тижні: українців попередили про загрозу відключення газу

Разумков лицемірно відмовився віддавати зарплату на ЗСУ попри гучний піар на цій темі, - блогер

Більше ніяких "рогатих" коренеплодів: що додати в лунку при посіві морквиВідео

Нові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітняНові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітня
"Ця особа": путіністку Собчак у Росії назвали дияволом

Діти розв’язують за мить, а дорослі губляться: хитра головоломка з сірниками

"Шкода, що він так сказав": Рубіо назвав заяву Зеленського про переговори брехнею

Замість холоду, приємні цифри: як прогріється повітря у Дніпрі на вихідних

В Україні змінили норми щодо повірки лічильників: що варто знати

Ціни на основні продукти харчування в Україні зросли: що відомо про нове подорожчання

Від +20 до штормового вітру з дощем: на Тернопільщині різко зміниться погода

Значна економія на бензині та дизельному паливі: водіям розкрили ТОП найкращих трюків

Чому переговори буксують: Вадим Денисенко назвав два можливі сценаріїПогляд

Стане магнітом для всіх гризунів: що не варто ставити у саду навесніВідео

Гроші списано, рахунки закрито: клієнти ПриватБанку б’ють на сполох

"Піде Україні на користь": несподіваний сценарій нової війни РФ у Європі

Буде майже +20: Україну накриває нова хвиля потепління

Ребров йде – є два кандидати на крісло головного тренера збірної України

Справжній удар по гаманцях: вартість важливого продукту скоро стрімко зросте

Чим пахне Ірина Білик: аромати для побачень та ексклюзив для обранихВідео

Ситуація в РФ критична, Путін випрошує гроші в олігархів - FT

Про кліщів можна забути: садівники розкрили секрет, що посадити у квітні

Сирники вийдуть пухкими і не розвалюватимуться: головні секрети приготування

Чому на Вербну неділю святять вербу: секрет традиції, який знають не всіВідео

Американський мільйонер і відома психологиня втратили 15-річного сина

"Викреслив із життя": брат зірки "Кіборгів" став окупантом в армії РФ

Яке церковне свято 28 березня: що можна і не можна робити цього дня

Дизель перетнув "психологічну межу": на АЗС після обіду різко оновили цінники

Потужне коріння перцю за лічені дні: дієвий стимулятор після пересадкиВідео

Різкий обвал євро: новий курс валют на 30 березня

Що бачать вмираючі на смертному одрі: від розповіді медсестри холоне кров

Буде аномальна спека: синоптики здивували прогнозом погоди

Народжені під знаком щастя: яким людям судилося бути везунчиками по життю

"Памʼятайте його смішним": відомий комік-військовий загинув на Харківщині

Дощ і різке похолодання насувається на Житомирщину: коли очікувати зміну погоди

Як правильно українською сказати "йорнічать" - маловідомий варіантВідео

Терехов: Безпека людей є пріоритетом політики прифронтових міст і громад

"Заходимо на друге коло": Коломойського знову не доставили на засідання ТСК

"У нас нічого не було": Пол Маккартні випустить сольний альбом вперше за п’ять років

Львівщину розігріє до +18, а потім надійдуть дощі: коли погода різко зіпсується

Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому з українців підвищать виплати

Як правильно українською – ведмідь чи медвідь: відповідь здивує багатьох

Справжній італійський рецепт панетоне на Великдень – смакуватиме усімВідео

Ханде Ерчел затримали прямо в аеропорту: куди її повезли

Що не можна робити у свято 28 березня: суворі прикмети

Зеленська засяяла у свіжому образі з експрезидентом США — як повторитиВідео

Удари СБУ зупинили 40% експортних потужностей нафти рф - експерт

"Не міг вийти з дому": український танцюрист вперше розповів про проблеми з алкоголем

Чи може водій повернути праворуч: тест з ПДР, який "ламає голову" багатьомВідео

