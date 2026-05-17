Італієць заспівав свою пісню "Per sempre si" під акомпанемент бандури українців

Сал Да Вінчі по-новому виконав свою конкурсну пісню за допомогою українців.

Sal Da Vinci заспівав під бандуру українця

У Відні завершився 70-й ювілейний конкурс Євробачення і тепер визначився новий переможець. Заповітну статуетку завоювала артистка з Болгарії - Дара з піснею "Bangaranga".

Однак конкурс однозначно приніс море позитивних емоцій усім учасникам шоу. Одним із таких моментів став залаштунковий виступ італійця Sal Da Vinci під бандуру.

Італієць та українець об'єдналися в дует

Італієць заспівав свою Per Sempre Si під акомпанемент бандури музиканта з української команди Ярослава Джуся.

Пісня вийшла дуже оригінальною та мелодійною. Після її виконання емоційний італієць обійняв і поцілував українського бандуриста.

Раніше Главред повідомляв, що грандіозний фінал Євробачення-2026 підніс неймовірний сюрприз: справжня "темна конячка" конкурсу, представниця Болгарії, зуміла обійти головних фаворитів букмекерів і вирвати сенсаційну перемогу.

Раніше також стало відомо, що пісню для переможниці Євробачення написав грецький композитор Дімітріс Контопулос, який продовжує їздити до терористичної Росії та дружити з путіністом Філіпом Кіркоровим, який раніше був постійним гостем Євробачення.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

