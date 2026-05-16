"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

Представниця України на Євробаченні 2026 LELEKA відверто розповіла про допомогу Андрія Данилка, яка стала критично важливою для її виступу на конкурсі. На YouTube-каналі "Євробачення Україна" співачка поділилася, що артист, відомий під амплуа Вєрки Сердючки, зробив їй дорогий подарунок.
Для виступу виконавиці знадобилися дорогі вушні монітори — навушники, які допомагають артисту чути себе на великій сцені. Цей прилад критично важливий для успішного виступу, адже без нього практично неможливо співати в ритм музики. LELEKA зверталася до кількох спонсорів, але допомогти їй погодився лише Данилко.
"Андрій Данилко — найпрекрасніший у світі. Знаєте, можна до когось звернутися по допомогу, і всі такі: "Ой, не знаємо. Бажаємо успіху, помахаємо вам прапорцями українськими". Я зателефонувала Андрію, і він такий: "Так, ну це ж не справа. Все дарую тобі", — емоційно висловилася артистка.
Сам Андрій до останнього мовчав про свою допомогу, проявивши справжню скромність. Виконавець лише пожартував, що вони на сцені вже відслухали своє і час давати дорогу новому поколінню. LELEKA тим часом підкреслила, що весь її виступ залежав від доброго вчинку співака.
"І я буду добре співати, знаєте чому? Тому що я себе добре чую. Чому? Тому що у мене дорогі монітори. Чому? Тому що їх мені оплатив цей чоловік", — заявила вона.
Також Данилко проспонсорував бандуру, на якій на сцені грає Ярослав Джусь. Інструмент виготовили індивідуально в найкоротші терміни спеціально для виступу на Євробаченні 2026.
Раніше Главред повідомляв, що перед гранд-фіналом Євробачення-2026 Джамала оцінила перспективи співачки LELEKA. Вона зазначила, що цього року на конкурсі зібрався неймовірно сильний склад вокалістів, а репертуар учасників вражає своєю різноманітністю.
Також розгорається дискусія навколо конкурсного треку представниці Австралії на Євробаченні-2026 Дельти Гудрем. Уважні єврофани виявили підозрілу схожість її пісні "Eclipse" з відомим хітом української поп-діви Ірини Білик.
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
