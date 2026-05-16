"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

Христина Трохимчук
16 травня 2026, 19:23
Артист зробив дорогий подарунок представниці України.
Верка Сердючка та LELEKA — Євробачення 2026
Вєрка Сердючка та LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: Олена Мозгова, Суспільне Євробачення

Ви дізнаєтеся:

  • Як Андрій Данилко допоміг LELEKA
  • Що він купив для співачки

Представниця України на Євробаченні 2026 LELEKA відверто розповіла про допомогу Андрія Данилка, яка стала критично важливою для її виступу на конкурсі. На YouTube-каналі "Євробачення Україна" співачка поділилася, що артист, відомий під амплуа Вєрки Сердючки, зробив їй дорогий подарунок.

Для виступу виконавиці знадобилися дорогі вушні монітори — навушники, які допомагають артисту чути себе на великій сцені. Цей прилад критично важливий для успішного виступу, адже без нього практично неможливо співати в ритм музики. LELEKA зверталася до кількох спонсорів, але допомогти їй погодився лише Данилко.

LELEKA виступила на Євробаченні 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"Андрій Данилко — найпрекрасніший у світі. Знаєте, можна до когось звернутися по допомогу, і всі такі: "Ой, не знаємо. Бажаємо успіху, помахаємо вам прапорцями українськими". Я зателефонувала Андрію, і він такий: "Так, ну це ж не справа. Все дарую тобі", — емоційно висловилася артистка.

Сам Андрій до останнього мовчав про свою допомогу, проявивши справжню скромність. Виконавець лише пожартував, що вони на сцені вже відслухали своє і час давати дорогу новому поколінню. LELEKA тим часом підкреслила, що весь її виступ залежав від доброго вчинку співака.

LELEKA та Андрій Данилко за лаштунками
LELEKA та Андрій Данилко за лаштунками Євробачення 2026 / скрін з відео

"І я буду добре співати, знаєте чому? Тому що я себе добре чую. Чому? Тому що у мене дорогі монітори. Чому? Тому що їх мені оплатив цей чоловік", — заявила вона.

Також Данилко проспонсорував бандуру, на якій на сцені грає Ярослав Джусь. Інструмент виготовили індивідуально в найкоротші терміни спеціально для виступу на Євробаченні 2026.

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що перед гранд-фіналом Євробачення-2026 Джамала оцінила перспективи співачки LELEKA. Вона зазначила, що цього року на конкурсі зібрався неймовірно сильний склад вокалістів, а репертуар учасників вражає своєю різноманітністю.

Також розгорається дискусія навколо конкурсного треку представниці Австралії на Євробаченні-2026 Дельти Гудрем. Уважні єврофани виявили підозрілу схожість її пісні "Eclipse" з відомим хітом української поп-діви Ірини Білик.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

