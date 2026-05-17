Дружина і брат не стримали сліз: воїн вперше після полону побачився з рідними

Анна Косик
17 травня 2026, 13:36
Морпіх з Полтавщини до цього не бачив близьких більше 4 років.
Звільнений з полону морпіх зустрівся з рідними / Колаж: Главред, фото: надані В. Савченко Суспільному

Головне:

  • З полону на батьківщину повернувся Руслан Савченко
  • Дружина морпіха вперше за 4 років обійняла чоловіка
  • Воїн повернувся в Україну у тяжкому стані

Після понад 4 років російського полону додому повернувся мешканець Кременчука, 38-річний морський піхотинець Руслан Савченко. Його дружина Вікторія розповіла Суспільному, що їй вже вдалося обійняти чоловіка.

Вона зазначила, що військовий був у неволі 4 роки і 37 днів. Вікторія зауважила, що відчула, що чоловік повертається додому ще до того як їй прийшло офіційне повідомлення.

"Не знали, що його поміняють, але було якесь відчуття. Він мені останнім часом дуже часто снився", - пригадала жінка.

Після звістки про обмін жінка разом із молодшим братом чоловіка, який також повернувся з полону РФ минулого року, відправилася у лікарню до Руслана. Їхня зустріч була дуже емоційною: брат та дружина захисника не стримали сліз.

"Я його як побачила - у мене і ноги підкосилися, і сльози радості. Я його обіймала, цілувала", - розповіла Вікторія.

Водночас Руслан боявся обіймати свою дружину, оскільки не був впевнений, чи не хворіє чимось заразним. І хвилювання чоловіка не безпідставні, адже він повернувся з полону у тяжкому стані.

"Він важив 125 кілограмів, зараз - 72. Крайні півтора року його тримали в одиночній камері. Не годували нормально, у нього проблеми з підшлунковою - він майже нічого не може їсти, тільки воду п’є", - наголосила дружина захисника.

Чому Росія саботує обміни полоненими - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка,російська сторона активно використовує тему втрат в інформаційній війні, зокрема маніпулюючи обмінами тіл загиблих.

Водночас обміни полоненими, які відбуваються за формулою "один до одного", суперечать наративам російської пропаганди про нібито значну перевагу втрат України.

Тому, коли справа доходить до обміну полоненими, виникає найцікавіший момент, який руйнує сприйняття реальності у росіян: обмін відбувається один до одного. І росіяни не розуміють, як це можливо.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час першого етапу обміну "1000 на 1000", що відбувся 15 травня, додому повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", 19 з яких оборонці Маріуполя.

В загальному під час цього етапу додому повернулися 205 українців. Серед них були воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Напередодні стало відомо, що Україна передала списки для обміну полоненими. Консультації між сторонами продовжувалися для погодження остаточної конфігурації домовленостей.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

