Чи буде Україна відновлювати Вовчанськ після війни - названо альтернативу

Через масштабні руйнування відновлення Вовчанська виглядає майже нереальним, однак частину громади можна було б відбудувати, зазначив Харківський.

Чи варто Україні відновлювати місто після війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Чому фізичне відновлення Вовчанська вважають неможливим

Яку альтернативу пропонують замість відбудови зруйнованого міста

Чи реально відновити села та інфраструктуру Вовчанського району

Через колосальні руйнування Вовчанська ідея його відновлення виглядає нереалістичною. Альтернативою може стати створення нового населеного пункту поруч. Про це в інтерв'ю Главреду заявив начальник сектору реагування патрульної поліції Волчанська Олексій Харківський.

"З огляду на масштаби руйнувань і забруднення мінами у Вовчанську, я не розумію, як це фізично можна зробити. Я – реаліст", - вказав він. відео дня

Харківський заявив, що відновлення частини Вовчанського району, насамперед сіл, а не самого Вовчанська, є цілком можливим.

Він зазначив, що особисто готовий долучитися до відбудови громади та в майбутньому працювати там. На його думку, за умови належного фінансування можна було б побудувати нове місто поблизу лісу, на території сіл і полів, замість відновлення зруйнованого Вовчанська на його нинішньому місці.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан пояснював, що відновлення зруйнованих міст після війни залежатиме від державної стратегії розвитку територій, адже рішення ухвалюватимуть з урахуванням економічної доцільності, наявності промисловості та перспектив регіону. Він окремо звертав увагу на потенціал Донбасу і питання запуску шахт та підприємств. Частину міст можуть відбудовувати лише частково.

Як раніше повідомляв Главред, економіст Олег Пендзин заявляв, що відновлення знищених Росією міст ускладнюється відсутністю населення та масштабним мінуванням. За його оцінкою, частина людей може взагалі не повернутися додому після війни, а це створює додаткову проблему для майбутньої відбудови таких територій.

Зазначимо, голова Комітету економістів України Андрій Новак раніше попереджав, що після війни насамперед відновлюватимуть міста з виробничими потужностями та ресурсами. Ключовим фактором він назвав наявність робочих місць і підприємств. Без економічного життя, за словами експерта, утримати населення у таких громадах буде неможливо.

Про персону: Олексій Харківський Олексій Харківський - начальник сектору реагування патрульної поліції Вовчанська. Під час бойових дій Харківський став відомим завдяки регулярним публікаціям із районів, що перебували під російськими обстрілами, зокрема з Вовчанська та інших прикордонних населених пунктів Харківської області. Його дописи та відео часто використовували українські медіа як джерело оперативної інформації про ситуацію в області.

