Атака на Київ та область: ЗСУ попередили про загрозу російських дронів

Російські ударні дрони були помічені на сході в напрямку Києва.

Росія атакує ударними дронами

Головне:

У Києві та області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки БПЛА

Російські дрони були помічені в напрямку Києва на сході

У Києві та області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників.

Про загрозу йшлося у повідомленні в Telegram Командування Повітряних сил ЗСУ.

Уточнювалося, що російські дрони були помічені в напрямку Києва на сході.

Загроза атаки БПЛА: що відомо

Раніше, за даними моніторингових каналів, дрони рухалися в напрямку Вишгорода та Києва.

Моніторингові ресурси повідомляли ввечері в суботу, 16 травня, про "Шахеда", який летів на Вишгород. Також ще кілька ворожих БПЛА рухалися повз водосховище.

У Київській ОВА також раніше попереджали про небезпеку для Вишгородського району.

"Вишгородський район — повітряна тривога!" — зазначили в адміністрації.

Мешканці Київської області та столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до відбою.

РФ змінила тактику атак дронами: у чому небезпека

Росія скоригувала стратегію застосування дронів "Шахед" проти України, почавши наносити удари не тільки вночі, але й вдень. За даними Business Insider, такі атаки стають майже постійними і тривають по кілька годин, створюючи тиск на населення та виснажуючи ресурси країни.

Раніше Главред повідомляв, що в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу були пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура. На лівому березі столиці в результаті атаки ворога почалися перебої з водопостачанням.

Нагадаємо, що руйнування були зафіксовані в декількох районах Києва. У Дарницькому районі постраждав панельний 9-поверховий житловий будинок. 18 квартир зруйновано.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський прокоментував атаку. За його словами, за ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістики, аеробалістики та крилатих ракет.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

