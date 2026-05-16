Атака на Київ та область: ЗСУ попередили про загрозу російських дронів

Головне:
- У Києві та області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки БПЛА
- Російські дрони були помічені в напрямку Києва на сході
У Києві та області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників.
Про загрозу йшлося у повідомленні в Telegram Командування Повітряних сил ЗСУ.
Уточнювалося, що російські дрони були помічені в напрямку Києва на сході.
Загроза атаки БПЛА: що відомо
Раніше, за даними моніторингових каналів, дрони рухалися в напрямку Вишгорода та Києва.
Моніторингові ресурси повідомляли ввечері в суботу, 16 травня, про "Шахеда", який летів на Вишгород. Також ще кілька ворожих БПЛА рухалися повз водосховище.
У Київській ОВА також раніше попереджали про небезпеку для Вишгородського району.
"Вишгородський район — повітряна тривога!" — зазначили в адміністрації.
Мешканці Київської області та столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до відбою.
РФ змінила тактику атак дронами: у чому небезпека
Росія скоригувала стратегію застосування дронів "Шахед" проти України, почавши наносити удари не тільки вночі, але й вдень. За даними Business Insider, такі атаки стають майже постійними і тривають по кілька годин, створюючи тиск на населення та виснажуючи ресурси країни.
Раніше Главред повідомляв, що в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу були пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура. На лівому березі столиці в результаті атаки ворога почалися перебої з водопостачанням.
Нагадаємо, що руйнування були зафіксовані в декількох районах Києва. У Дарницькому районі постраждав панельний 9-поверховий житловий будинок. 18 квартир зруйновано.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський прокоментував атаку. За його словами, за ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістики, аеробалістики та крилатих ракет.
Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
