Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

Як голосувала Україна на Євробаченні 2026 — результати.

Євробачення 2026 — як голосувала Україна

Як Україна проголосувала на Євробаченні 2026

Кому журі від України віддало 12 балів на Євробаченні

У Відні відбувся фінал Євробачення 2026. Стало відомо, кому Україна віддала свій найвищий бал — 12 — серед усіх 25 учасників. Оголошувати результати голосування довелося співакові Данилу Лещинському — фронтмену гурту Ziferblat, який представляв Україну на конкурсі у 2025 році.

Кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні 2026

За результатами голосування національного журі, яке до останнього моменту тримали в таємниці, 12 балів від України отримала Мальта.

Також високу оцінку отримав представник Ізраїлю.

Коли голосували судді на Євробаченні 2026

Свій вибір українське журі, як і інші країни, зробило напередодні. За добу до фіналу учасники виступають перед глядачами, пресою та жюрі, яке відразу після цього оцінює виступи. Результати ж оголошують перед телеголосуванням у день фіналу.

Національне журі України також оцінило й інші виступи, віддавши від 1 до 10 балів іншим країнам.

Євробачення 2026 - що варто знати

LELEKA вже встигла стати однією з найбільш обговорюваних учасниць цьогорічного конкурсу після того, як глядачі у Відні емоційно відреагували на виступ LELEKA на Євробаченні-2026, а її сценічний образ викликав активні обговорення в соцмережах. Співачку підтримали українські фанати конкурсу. Номер артистки вже називають одним із найнестандартніших цього року.

Напередодні LELEKA відверто розповіла, як їй допоміг Андрій Данилко. Виявилося, що для якісного виступу артистці знадобилися дорогі кастомні навушники, які придбав їй знаменитий артист.

Раніше сама LELEKA розповідала, як опинилася в психіатричній лікарні після важкого емоційного періоду в житті. Співачка зізналася, що довгий час боролася з внутрішніми переживаннями та переосмисленням себе. Зараз виконавиця каже, що сцена та музика допомогли їй повернутися до нормального життя.

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

