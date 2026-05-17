Довели до сліз: співак з Італії розридався на сцені Євробачення-2026

Христина Трохимчук
17 травня 2026, 00:28
Пісня італійського співака Sal Da Vinci стала одним із найзворушливіших моментів вечора.
Євробачення 2026 — виступ Італії
Євробачення 2026 — виступ Італії / кадр із відео

  • Sal Da Vinci розплакався на сцені
  • Як виступив представник Італії

Відомий італійський співак Sal Da Vinci, який представляв свою країну у гранд-фіналі Євробачення 2026, зворушив єврофанів своєю незвичайною реакцією наприкінці виступу.

Пісня "Per sempre sì" стала для глядачів Євробачення справжньою театральною постановкою. На тлі чуттєвого співу артиста розгорталося весілля — наречений готувався до зустрічі з нареченою, молодята зустрічалися біля вівтаря і кружляли в танці.

Запальний виступ Італії
Запальний номер Італії / скрін з відео

Сама конкурсна пісня розповідала історію шляху двох людей: від моменту, коли вони були чужими одне одному, до проголошення заповітних обітниць. Після дебюту на сцені Сан-Ремо композиція стала дуже популярною в Італії.

Весілля на Євробаченні 2026
Весілля на Євробаченні 2026 / скрін з відео

Після виконання "Per sempre sì" співак був настільки емоційний, що не стримав сліз, і це потрапило в трансляцію Євробачення 2026. 57-річний Sal Da Vinci гідно представив свою країну на міжнародному пісенному конкурсі і вважається одним із лідерів букмекерів — зараз йому прогнозують 8 місце.

Сал Да Вінчі розплакався на сцені
Sal Da Vinci заплакав на сцені / скрін з відео

Виступ Італії на Євробаченні 2026:

Євробачення 2026 — останні новини:

Раніше Главред повідомляв, що LELEKA влаштувала неймовірний перформанс на сцені гранд-фіналу Євробачення-2026, гідно представивши Україну глибокою композицією "Ridnym". Її виступ став одним із найсильніших і найоригінальніших моментів вечора.

Також представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA відверто розповіла про неоціненну підтримку з боку Андрія Данилка. Виконавиця зізналася, що доля всього її номера залежала від одного благородного вчинку легендарного артиста.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

"Слава Україні!": LELEKA рознесла Євробачення 2026 вокалом і потужним посланням

Світоліна обіграла топ-тенісистку США і стала переможницею супертурніру в Римі

Фінал Євробачення 2026: онлайн-трансляція

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

Початок "білої смуги": удача сама постукає у двері трьох знаків зодіаку

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

