Довели до сліз: співак з Італії розридався на сцені Євробачення-2026

Відомий італійський співак Sal Da Vinci, який представляв свою країну у гранд-фіналі Євробачення 2026, зворушив єврофанів своєю незвичайною реакцією наприкінці виступу.
Пісня "Per sempre sì" стала для глядачів Євробачення справжньою театральною постановкою. На тлі чуттєвого співу артиста розгорталося весілля — наречений готувався до зустрічі з нареченою, молодята зустрічалися біля вівтаря і кружляли в танці.
Сама конкурсна пісня розповідала історію шляху двох людей: від моменту, коли вони були чужими одне одному, до проголошення заповітних обітниць. Після дебюту на сцені Сан-Ремо композиція стала дуже популярною в Італії.
Після виконання "Per sempre sì" співак був настільки емоційний, що не стримав сліз, і це потрапило в трансляцію Євробачення 2026. 57-річний Sal Da Vinci гідно представив свою країну на міжнародному пісенному конкурсі і вважається одним із лідерів букмекерів — зараз йому прогнозують 8 місце.
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
