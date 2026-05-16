Зеленський заявив про нову загрозу з боку Кремля через Придністров’я - деталі

Інна Ковенько
16 травня 2026, 20:23
Глава держави застеріг, що Кремль шукає нових солдатів у Придністров’ї, прикриваючись видачею паспортів.
Ключове із заяви Зеленського:

  • РФ спростила паспорти для вихідців із Придністров’я
  • Москва шукає нових солдатів через громадянство
  • Україна готує спільну реакцію з Молдовою

Росія зробила новий крок щодо невизнаного Придністров’я, спростивши процедуру отримання громадянства для вихідців із цього регіону Молдови.

За його словами, цей крок має подвійне значення: Москва не лише намагається залучити нових солдатів, адже громадянство передбачає військовий обов’язок, але й фактично позначає територію Придністров’я як начебто свою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Крок специфічний і означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок. Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї. Вони у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна має реагувати на такі дії, адже російський військовий контингент і присутність спецслужб у Придністров’ї - це прямий виклик для національної безпеки нашої держави.

"Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів", - підсумував президент.

Чи існує загроза наступу з боку Придністров'я - думка експерта

Як писав Главред, Росія навряд чи зможе реалізувати ідею створення "буферної зони" у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров'я. Таку оцінку озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Він пояснив, що угруповання, яке там є, занадто нечисленне для проведення подібної операції.

За його словами, у Придністров'ї перебуває лише близько 1,5–3 тисяч військових, чого недостатньо для таких дій. До того ж для створення буферної зони довелося б вступати в бойові сутички з українськими силами оборони, що вимагає значних ресурсів, яких у цьому регіоні немає.

"У них немає ні можливостей, ні потенціалу для створення такої "буферної зони". У Придністров'ї за останні 12 років нашої війни не перекидалися жодні підрозділи", - підсумував Сергій Грабський.

Главред раніше писав, що ситуація на ділянці українського кордону з Придністровським регіоном Молдови залишається під пильним контролем через присутність там російського військового контингенту. Як повідомили в оперативному командуванні "Захід", Сили оборони України проводять перевірку боєготовності підрозділів і одночасно посилюють оборонні позиції на цьому напрямку.

Крім того, Росія занепокоєна безпекою свого військового контингенту в Придністров’ї та намагається його підсилити. Про це в інтерв’ю YouTube-каналу "Маленькая Страна" розповів керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Нагадаємо, за словами заступника керівника Офісу президента, бригадного генерала Павла Паліси, у окупантів з’явилася ідея створення буферної зони у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я.

Про перосу: Сергій Грабський

Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Потужні вибухи в РФ та на ТОТ: уражено важливі об'єкти росіян

Зеленський заявив про нову загрозу з боку Кремля через Придністров'я - деталі

Завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву після переговорів зі США

