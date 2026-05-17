Співав весь зал: Сердючка захопила сцену Євробачення-2026 разом з легендами конкурсу

На сцену вийшли переможці Євробачення та легендарні учасники конкурсу.

https://glavred.net/stars/pel-ves-zal-serdyuchka-zahvatila-scenu-evrovideniya-2026-vmeste-s-legendami-konkursa-10765430.html Посилання скопійоване

Євробачення 2026 — Вєрка Сердючка / кадр із відео

Ви дізнаєтеся:

Вєрка Сердючка та Руслана виступили в інтервал-акті Євробачення 2026

Які пісні виконали співачки

Легенди Євробачення з України Вєрка Сердючка та Руслана приєдналися до зіркового складу, який виступив в інтервал-акті фіналу конкурсу. Співачки виконали всесвітньо відомі хіти та змусили зал підспівувати їм в унісон.

Вєрка Сердючка з'явилася на сцені зі своєю свитою — мамою, танцюристами та оркестром. Спочатку вона виконала "Puppet on a String" — переможну пісню Великої Британії, яка прозвучала у Відні в 1967 році. Поява Сердючки викликала справжній фурор у залі, адже вона вже давно є якщо не головною, то однією з найяскравіших зірок за всі 70 років історії конкурсу.

відео дня

Верка Сердючка заспівала хіти Євробачення / скрін з відео

Також на сцену вийшла Руслана — вона виконала пісню "Euphoria" легендарної Loreen. Разом з артисткою на сцені з'явилися дві трембіти — так співачка показала, що не однією бандурою може похвалитися Україна на сцені Євробачення.

Руслана з'явилася на сцені Євробачення з трембітами / скрін з відео

Крім українських легенд, в інтервал-акті взяли участь Олександр Рибак і група Lordi, улюбленці публіки Крістіан Костов, Макс Мутцке, а також недавні представники конкурсу 2025 року — Еріка Вікман і Міріана Конте. Усі вони виконали пісні, які стали символами конкурсу за його довгу історію.

Олександр Рибак на сцені Євробачення 2026 / скрін з відео

Потужну крапку у святкуванні 70-річчя Євробачення поставила Вєрка Сердючка. Вона виконала пісню "Volare", яка прозвучала на Євробаченні у 1958 році. Композиція стала хітом на століття — разом із Веркою співав абсолютно весь зал. Таким чином конкурс підтвердив свій девіз: "Об'єднані музикою".

Вєрка Сердючка — Volare / скрін з відео

Вєрка Сердючка співає "Volare" на Євробаченні 2026 — дивитися тут:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Євробачення 2026 — останні новини:

Раніше Главред повідомляв, що італійський артист Sal Da Vinci подарував глядачам один із найчуттєвіших моментів гранд-фіналу Євробачення-2026. Відразу після фінального акорду своєї конкурсної композиції "Per sempre sì" виконавець дав волю почуттям і розплакався.

Також LELEKA потужно звернулася до світу зі сцени гранд-фіналу Євробачення-2026. Відразу після виконання конкурсного треку співачка вирішила не повторювати стриманий жест у вигляді тризуба, як це було в півфіналі, і зробила гучну заяву.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред