Співав весь зал: Сердючка захопила сцену Євробачення-2026 разом з легендами конкурсу

Легенди Євробачення з України Вєрка Сердючка та Руслана приєдналися до зіркового складу, який виступив в інтервал-акті фіналу конкурсу. Співачки виконали всесвітньо відомі хіти та змусили зал підспівувати їм в унісон.
Вєрка Сердючка з'явилася на сцені зі своєю свитою — мамою, танцюристами та оркестром. Спочатку вона виконала "Puppet on a String" — переможну пісню Великої Британії, яка прозвучала у Відні в 1967 році. Поява Сердючки викликала справжній фурор у залі, адже вона вже давно є якщо не головною, то однією з найяскравіших зірок за всі 70 років історії конкурсу.
Також на сцену вийшла Руслана — вона виконала пісню "Euphoria" легендарної Loreen. Разом з артисткою на сцені з'явилися дві трембіти — так співачка показала, що не однією бандурою може похвалитися Україна на сцені Євробачення.
Крім українських легенд, в інтервал-акті взяли участь Олександр Рибак і група Lordi, улюбленці публіки Крістіан Костов, Макс Мутцке, а також недавні представники конкурсу 2025 року — Еріка Вікман і Міріана Конте. Усі вони виконали пісні, які стали символами конкурсу за його довгу історію.
Потужну крапку у святкуванні 70-річчя Євробачення поставила Вєрка Сердючка. Вона виконала пісню "Volare", яка прозвучала на Євробаченні у 1958 році. Композиція стала хітом на століття — разом із Веркою співав абсолютно весь зал. Таким чином конкурс підтвердив свій девіз: "Об'єднані музикою".
Вєрка Сердючка співає "Volare" на Євробаченні 2026 — дивитися тут:
Євробачення 2026 — останні новини:
Раніше Главред повідомляв, що італійський артист Sal Da Vinci подарував глядачам один із найчуттєвіших моментів гранд-фіналу Євробачення-2026. Відразу після фінального акорду своєї конкурсної композиції "Per sempre sì" виконавець дав волю почуттям і розплакався.
Також LELEKA потужно звернулася до світу зі сцени гранд-фіналу Євробачення-2026. Відразу після виконання конкурсного треку співачка вирішила не повторювати стриманий жест у вигляді тризуба, як це було в півфіналі, і зробила гучну заяву.
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
