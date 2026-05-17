РФ атакує Україну другою хвилею дронів: у містах є руйнування і постраждалі

Під ранок агресор продовжив атакувати кілька областей України.

Ліквідація наслідків нічних ударів ворога триває

Головне:

РФ атакувала дронами кілька областей України

Внаслідок атаки у Дніпрі є постраждалі

Руйнування і пожежі зафіксовано у Дніпрі, Харкові та Запорізькій області

У ніч на 17 травня країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами. Вибухи прогриміли у декількох областях. Вже відомо про руйнування, пожежі та постраждалих.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що перша хвиля ворожої атаки тривала приблизно з вечора 16 травня до 04:18 17 травня. О 06:57 ворог знову почав атакувати Україну дронами.

Удар по Сумах

Зокрема одразу після опівночі місто Суми опинилося під масованою атакою ворога. В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомляв про роботу мобільних вогневих груп.

Удар по Дніпру

Майже водночас росіяни почали і атаку на Дніпро. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про кілька займань у місті. Згодом він додав, що внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

"70-річну жінку госпітальзували у важкому стані. Зайнявся приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Вранці Ганжа додав, що підрозділи ПвК "Схід" цієї ночі у різних районах Дніпропетровщини знищили 56 ударних дронів. А кількість постраждлих зросла до трьох: до лікарів також звернулися двоє чоловіків – 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва будуть лікуватися амбулаторно.

Удар по Харкову

Цієї ночі від ворожих ударів також постраждав Харків. Близько 01:27 було зафіксовано влучання "шахеда" у Салтівському районі міста біля багатоповерхівок.

Shahed-136

"Внаслідок влучання ворожого "шахеда" сталося загоряння семи автомобілів. Ще близько десяти автівок отримали пошкодження. У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення. На місці працюють усі відповідні служби", - написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Згодом він повідомив про падіння уламків ворожого дрона у Київському районі, а також влучання безпілотника у Холодногірському районі, внаслідок чого виникла пожежа на місці.

"Зафіксовано влучання ударного БПЛА в Основʼянському районі Харкова. Також у Холодногірському районі внаслідок падіння уламків вибито вікна у багатоповерховому будинку. На місцях працюють усі відповідні служби. На щастя, станом на зараз – без постраждалих. Дякуємо силам ППО, які цієї ночі знищили значну частину ворожих БПЛА, що летіли на Харків", - додав пізніше Терехов.

Під ранок, близько 06:14, росіяни повторно атакували Харків. Ворог вдарив бойовим дроном по Шевченківському району. Наслідки наразі уточнюються.

Удар по Запорізькій області

У Запорізькій області армія РФ вночі атакувала автозаправку. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що внаслідок удару безпілотника виникла пожежа, але, попередньо, ніхто не постраждав.

РФ готує новий сценарій ударів по Києву

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Росія зараз запускає ракети майже "з конвеєра". Але послаблення санкцій, особливо в поєднанні зі сповільненням постачань перехоплювачів Patriot для України, посилить і без того значну загрозу, яку становлять російські ракетні удари.

Зокрема вже відомо, що крилаті ракети Х-101, якими ворог атакував Києві 14 травня, були виготовлені у другому кварталі 2026-го. Це свідчить про те, що росіяни запускають ракети майже одразу після виробництва і не накопичують їх.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що близько 23:00 16 травня у Києві та області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Російські дрони були помічені в напрямку Києва на сході.

Напередодні Росія завдала масованого удару дронами по півдню Одеської області, зокрема по місту Ізмаїл, є постраждалі. Постраждала житлова та портова інфраструктура.

Раніше, у ніч на 16 травня російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову БпЛА типу "Шахед". Мер міста повідомляв, що під ударами опинилися Холодногірський та Основ’янський райони міста.

