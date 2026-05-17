Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакує Україну другою хвилею дронів: у містах є руйнування і постраждалі

Анна Косик
17 травня 2026, 07:44
google news Підпишіться
на нас в Google
Під ранок агресор продовжив атакувати кілька областей України.
последствия атаки
Ліквідація наслідків нічних ударів ворога триває / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/ivan_fedorov_zp

Головне:

  • РФ атакувала дронами кілька областей України
  • Внаслідок атаки у Дніпрі є постраждалі
  • Руйнування і пожежі зафіксовано у Дніпрі, Харкові та Запорізькій області

У ніч на 17 травня країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами. Вибухи прогриміли у декількох областях. Вже відомо про руйнування, пожежі та постраждалих.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що перша хвиля ворожої атаки тривала приблизно з вечора 16 травня до 04:18 17 травня. О 06:57 ворог знову почав атакувати Україну дронами.

відео дня

Удар по Сумах

Зокрема одразу після опівночі місто Суми опинилося під масованою атакою ворога. В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомляв про роботу мобільних вогневих груп.

Удар по Дніпру

Майже водночас росіяни почали і атаку на Дніпро. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про кілька займань у місті. Згодом він додав, що внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

"70-річну жінку госпітальзували у важкому стані. Зайнявся приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Вранці Ганжа додав, що підрозділи ПвК "Схід" цієї ночі у різних районах Дніпропетровщини знищили 56 ударних дронів. А кількість постраждлих зросла до трьох: до лікарів також звернулися двоє чоловіків – 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва будуть лікуватися амбулаторно.

  • Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня
    Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня
    Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня
    Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня
    Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня
    Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня
    Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня
    Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня
    Наслідки ударів РФ по Дніпру 17 травня фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Удар по Харкову

Цієї ночі від ворожих ударів також постраждав Харків. Близько 01:27 було зафіксовано влучання "шахеда" у Салтівському районі міста біля багатоповерхівок.

РФ атакує Україну другою хвилею дронів: у містах є руйнування і постраждалі
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Внаслідок влучання ворожого "шахеда" сталося загоряння семи автомобілів. Ще близько десяти автівок отримали пошкодження. У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення. На місці працюють усі відповідні служби", - написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Згодом він повідомив про падіння уламків ворожого дрона у Київському районі, а також влучання безпілотника у Холодногірському районі, внаслідок чого виникла пожежа на місці.

"Зафіксовано влучання ударного БПЛА в Основʼянському районі Харкова. Також у Холодногірському районі внаслідок падіння уламків вибито вікна у багатоповерховому будинку. На місцях працюють усі відповідні служби. На щастя, станом на зараз – без постраждалих. Дякуємо силам ППО, які цієї ночі знищили значну частину ворожих БПЛА, що летіли на Харків", - додав пізніше Терехов.

Під ранок, близько 06:14, росіяни повторно атакували Харків. Ворог вдарив бойовим дроном по Шевченківському району. Наслідки наразі уточнюються.

Удар по Запорізькій області

У Запорізькій області армія РФ вночі атакувала автозаправку. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що внаслідок удару безпілотника виникла пожежа, але, попередньо, ніхто не постраждав.

РФ готує новий сценарій ударів по Києву

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Росія зараз запускає ракети майже "з конвеєра". Але послаблення санкцій, особливо в поєднанні зі сповільненням постачань перехоплювачів Patriot для України, посилить і без того значну загрозу, яку становлять російські ракетні удари.

Зокрема вже відомо, що крилаті ракети Х-101, якими ворог атакував Києві 14 травня, були виготовлені у другому кварталі 2026-го. Це свідчить про те, що росіяни запускають ракети майже одразу після виробництва і не накопичують їх.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що близько 23:00 16 травня у Києві та області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Російські дрони були помічені в напрямку Києва на сході.

Напередодні Росія завдала масованого удару дронами по півдню Одеської області, зокрема по місту Ізмаїл, є постраждалі. Постраждала житлова та портова інфраструктура.

Раніше, у ніч на 16 травня російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову БпЛА типу "Шахед". Мер міста повідомляв, що під ударами опинилися Холодногірський та Основ’янський райони міста.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Дніпра війна в Україні обстріли новини Харкова новини України новини Сум атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

09:41Війна
РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

08:44Світ
На РФ летіло понад 500 дронів: Україна влаштувала наймасштабнішу атаку на Москву

На РФ летіло понад 500 дронів: Україна влаштувала наймасштабнішу атаку на Москву

08:35Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

"Це як розуміти?": Білик викрила фаворитку Євробачення 2026 у плагіаті свого хіта

"Це як розуміти?": Білик викрила фаворитку Євробачення 2026 у плагіаті свого хіта

Останні новини

09:54

Протиповітряний захист Підмосков'я послаблено: в РФ відбулася диверсія

09:41

У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

09:36

Як дізнатись стать дитини на ранніх термінах вагітності - прикмети і поради лікаря

08:54

Італієць заспівав свою пісню "Per sempre si" під акомпанемент бандури українцівВідео

08:44

РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
08:35

На РФ летіло понад 500 дронів: Україна влаштувала наймасштабнішу атаку на Москву

08:10

"Москва готується до ескалації": Маляр про сигнали з РосіїПогляд

07:44

РФ атакує Україну другою хвилею дронів: у містах є руйнування і постраждаліФото

07:40

Пісню для переможниці "Євробачення" написав друг путініста Кіркорова

Реклама
07:17

Про що пісня переможця "Євробачення-2026": BangarangaВідео

05:41

Урожаю не буде зовсім: у яких місцях категорично не можна садити перець

05:10

На чотири знаки зодіаку чекає особливий день: хто стане головним щасливчиком

04:35

Чому правильно казати "за границю" українською: історик розкрив секрет словаВідео

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні туриста за 19 секунд

03:30

Континент "тріщить": вчені виявили перші ознаки катастрофічного розколу

03:00

Євробачення 2026: результат LELEKA та як голосували за УкраїнуВідео

02:32

Вперше в історії: Євробачення 2026 отримало сенсаційного переможцяВідео

02:30

Доля відкриє нові можливості: таролог розповіла, кому пощастить у червні 2026Відео

01:17

Співав весь зал: Сердючка захопила сцену Євробачення-2026 разом з легендами конкурсуВідео

01:12

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

Реклама
00:28

Довели до сліз: співак з Італії розридався на сцені Євробачення-2026Відео

16 травня, субота
23:01

"Слава Україні!": LELEKA рознесла Євробачення 2026 вокалом і потужним посланнямВідео

22:56

Атака на Київ та область: ЗСУ попередили про загрозу російських дронів

22:56

Світоліна обіграла топ-тенісистку США і стала переможницею супертурніру в Римі

22:39

ЗСУ перехопили ініціативу та відновили контроль над позиціями: названо напрямок

21:56

Гороскоп на завтра, 17 травня: Дівам - страх, Козорогам - суперечка

21:38

Миру не буде: ЗМІ дізналися про нові плани Путіна до кінця року

21:15

Поки рівнянин був за кордоном, його авто "окупували" несподівані пасажири

21:14

Фінал Євробачення 2026: онлайн-трансляція

20:46

Виключили не через війну: РФ може повернутися на Євробачення, виконавши умову

20:35

Потужні вибухи в РФ та на ТОТ: уражено важливі об’єкти росіян

20:23

Зеленський заявив про нову загрозу з боку Кремля через Придністров’я - деталі

19:48

Від попелиці й сліду не залишиться: чим обприскати рослини

19:43

Рибалка виловив "чудовисько з дна річки" і кілька годин не міг оговтатися

19:41

Два "секрети" звичайної пральної машини: один фокус змінює буквально всеВідео

19:27

Чи буде Україна відновлювати Вовчанськ після війни - названо альтернативу

19:23

"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

19:10

Трамп прилетів до Пекіна не вчасно: Невзлін розкрив сигнал ІрануПогляд

18:51

"Смертельний удар": французи 200 років тому розкрили секрет загибелі РосіїВідео

18:33

Останній шанс Путіна виграти війну: у Die Zeit розкрили сценарій

Реклама
18:32

"На прощання": Єфросиніна та Полякова публічно розійшлися після скандалу

18:23

Може змінити хід історії: хлопчик знайшов стародавній артефакт у пустелі

18:21

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

18:19

Головна помилка травня: чому не можна підживлювати томати в дощ

18:09

В Росії заявили про повну окупацію Вочанська - яка насправді ситуація

17:44

Джамала назвала місце LELEKA у фіналі Євробачення 2026: "Величезна конкуренція"Відео

17:41

Завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву після переговорів зі США

17:05

Чоловік купив загублений багаж з аеропорту й несподівано розбагатівВідео

17:02

Готові віддати останнє: у які чотири місяці народжуються найщедріші люди

16:59

Одразу три влучання: ЗСУ атакували корабель РФ в порту Бердянська, що відомо

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти