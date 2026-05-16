Потужні вибухи в РФ та на ТОТ: уражено важливі об’єкти росіян

Олексій Тесля
16 травня 2026, 20:35
На Рязанському НПЗ пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного палива.
Дрон
Здійснено атаку на важливі об'єкти армії РФ

Головне:

  • Уточнено результати влучень по інфраструктурі Рязанського НПЗ
  • Знищено пункт управління ворога в районі Покровська

У п'ятницю, 15 травня, та в ніч на 16 травня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів.

Зокрема, уражено пункт управління ворога в районі Покровська Донецької області, а також пункт управління БПЛА противника в Графському Донецької області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Уражено також ангар з військовою технікою противника в Селидовому Донецької області.

Крім того, завдано удару по складу матеріально-технічних засобів противника в Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника в Привіллі Херсонської області.

За повідомленням Генштабу, українські воїни також завдали ударів по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому в Донецькій області, у Любимівці Запорізької області та ще в районах низки інших населених пунктів.

Деталі ударів по Рязанському НПЗ

Крім того, уточнено результати влучень у ніч на 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ – пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного палива.

Рязанський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації і задіяний у забезпеченні паливом російських окупаційних військ.

Україна не відмовляється від ударів по РФ — позиція ОП

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить завдавати ударів по об'єктах на території Росії, незважаючи на заклики деяких міжнародних партнерів утримуватися від атак на нафтову інфраструктуру.

Він зазначив, що раніше вже виникали розбіжності щодо використання іноземної техніки та озброєння за межами країни. За словами Буданова, у союзників може бути своя точка зору, але Україна керується власними пріоритетами та інтересами, і ця позиція залишиться незмінною.

Удари по цілях РФ - важливі новини

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Генштаб ЗСУ війна Росії та України Удари вглиб РФ
21:14Зірки
