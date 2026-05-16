Поки рівнянин був за кордоном, його авто 'окупували' несподівані пасажири

В Рівному рій бджіл оселився на автомобілі.

У Рівному припарковане авто перетворилося на вулик

У Рівному патрульні поліцейські отримали виклик, який важко назвати буденним. Поблизу одного з торговельних центрів на припаркованому автомобілі Volkswagen несподівано оселився рій бджіл.

Правоохоронці з’ясували, що власник машини нині перебуває за межами України. Спроби знайти когось із близьких чи знайомих, хто мав би доступ до транспортного засобу, результату не дали.

Комахи тим часом становили потенційну небезпеку для перехожих, адже їхня велика кількість могла спровокувати непередбачувану ситуацію. Тож інспектори вирішили діяти без зволікань: вони звернулися по допомогу до пасічника.

Фахівець прибув на місце та обережно зібрав рій, після чого безпечно забрав його з автомобіля. Таким чином вдалося уникнути будь‑яких інцидентів.

"На щастя, ніхто не постраждав, загрози для людей немає". - йдеться в повідомленні.

