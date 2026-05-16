Світоліна обіграла топ-тенісистку США і стала переможницею супертурніру в Римі

Головне:
- Еліна Світоліна перемогла Коррі Гофф у фіналі турніру WTA 1000 в Римі з рахунком 2:0.
- Перша ракетка України стала триразовою чемпіонкою цього турніру
Перша ракетка України Еліна Світоліна (№10 WTA) виграла турнір WTA 1000 у Римі з призовим фондом 7 228 080 євро.
У фінальному матчі вона в трьох сетах за три години перемогла найкращу тенісистку США Коко Гофф (№4 WTA) - 6:4, 7:6 (7:3), 7:5 (7:3), 6:2. Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".
Як пройшов матч?
- Перший сет фіналу розпочався з обміну брейками — тенісистки йшли рівно до рахунку 4:4. У вирішальних геймах саме українка змогла перехопити ініціативу й завершила партію перемогою 6:4.
- У другому сеті боротьба тривала рівно: за 12 геймів суперниці не визначили сильнішу, тож за рахунку 6:6 справа дійшла до тайбрейку. Там Гофф зуміла вирвати перемогу й зрівняти рахунок у матчі.
- У вирішальній третій партії при рахунку 2:2 Світоліна виграла чотири гейми поспіль, реалізувавши два брейкпойнти, й поставила крапку в матчі - 6:2.
Світоліна втретє виграла престижний турнір WTA 1000 (після перемог у 2017 та 2018 роках). Цей результат став ювілейним - 20-м трофеєм у її професійній кар’єрі.
До того ж нинішня перемога має особливе значення: це найбільший успіх українки за останні сім років. Адже востаннє турнір такого рівня (WTA 1000 і вище) Світоліна брала ще на Підсумковому чемпіонаті 2018 року.
Останні новини тенісу
Главред раніше писав, що Українка Марта Костюк досягла найбільшого успіху в кар'єрі, вигравши престижний тенісний турнір серії WTA 1000 у Мадриді. У вирішальному матчі вона впевнено обіграла у двох сетах одну з найсильніших тенісисток світу з паспортом РФ — Мірру Андрєєву.
Раніше Еліна Світоліна завершила виступ на Australian Open-2026. У півфіналі українка поступилася Аріні Соболенко.
Нагадаємо, що після поразки на Australian Open американка Коко Гофф розбила ракетку в приміщенні під трибунами. Вона пояснила, що намагалася виплеснути емоції подалі від камер і вважає це більш здоровим, ніж тримати їх у собі.
Читайте також:
- "Вперше в історії": названо ім'я нового головного тренера збірної України з футболу
- Зламала гру "нейтральної" росіянки: Костюк тріумфувала на турнірі WTA
- Динамо відкрило рахунок, але Шахтар перевернув гру: як пройшло класичне дербі
Про персону: Еліна Світоліна
Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред