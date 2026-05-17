Тарифи на воду розраховують по-різному: чому деякі українці платять дорожче

Тарифи на водопостачання в деяких містах України суттєво відрізняються і на це є причини.

Тарифи на воду в Україні формуються у залежності від кількох факторів

В Україні більшість комунальних тарифів однакові для громадян. Але виключенням є тариф на водопостачання та водовідведення. У Тернопільводоканал пояснили, чому у кожному регіоні різні тарифи на воду та стоки.

Ціни на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення неоднакові перш за все через технологічні особливості підприємств.

"Частина водоканалів в Україні споживає воду з поверхневих джерел, інші — підземну. Наш "Тернопільводоканал" — у другому списку. Що це означає? Нам доводиться витрачати більше електроенергії, аби видобути воду зі свердловин глибиною від 30 до 50 метрів та завдяки насосам перекачати її з околиць до кожної будівлі у місті. А підприємства, які використовують воду з поверхневих джерел, не мають значних витрат електрики. Натомість закуповують реагенти для очищення рідини", - йдеться у повідомленні.

Також водоканали використовують електронасоси для водовідведення, що теж потребує використання електроенергії. Інші фактори, які формують тарифи на воду - це рельєф місцевості, обсяги споживання та інвестиційна складова.

Главред писав, що за словами експерта з енергетики Юрія Корольчука, тариф на електроенергію в Україні може зрости до 5-5,5 гривень за кВт-год. Тарифи на інші комунальні послуги залишаються замороженими, але це може бути тимчасовим явищем.

Незабаром і тарифи на воду та тепло можуть зрости. Зокрема тариф на воду за час повномасштабної війни проти країни-агресорки Росії намагалися підвищити вже двічі.

Нагадаємо, Главред писав, що комунальне підприємство "Тернопільводоканал" хоче підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення у Тернополі. Таку пропозицію передали на розгляд міськвиконкому.

Раніше повідомлялося, що державні перевірки тарифів на комунальні послуги в Україні показали, що зустрічаються доволі системні порушення. Однак, частину зайво нарахованих грошей людям повернуть.

Напередодні стало відомо, що в Україні не підвищуватимуть ціни на електроенергію для населення. Вони втримаються на попередньому рівні - 4,32 грн за 1 кВт/год.

Про джерело: КП "Тернопільводоканал" Комунальне підприємство "Тернопільводоканал" — це головний постачальник послуг централізованого водопостачання та водовідведення у Тернополі, історія якого розпочалася у 1949 році . Підприємство забезпечує видобуток, очищення та доставку води до споживачів, а також обслуговує міську мережу каналізації.

