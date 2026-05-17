Вперше в історії: Євробачення 2026 отримало сенсаційного переможця

Що відомо про переможницю Євробачення 2026 з Болгарії.

Євробачення 2026 — переможець / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євробачення

Хто переміг на Євробаченні 2026

Що відомо про співачку Dara

Євробачення 2026 завершилося дивовижним результатом — "темна конячка" з Болгарії змогла здолати фаворитів і сенсаційно перемогти на конкурсі. Розповідаємо, що відомо про співачку Dara та її переможну пісню "Bangaranga".

Євробачення 2026 — хто переміг

Незважаючи на те, що букмекери в один голос пророкували перемогу Фінляндії, результати голосування глядачів і журі показали зовсім іншу картину симпатій публіки. Вже після репетицій і другого півфіналу представниця Болгарії почала стрімко підніматися в рейтингах, але так і не досягла першої сходинки. Незважаючи на це, у гранд-фіналі Dara отримала 516 балів від журі та глядачів і здобула перемогу на конкурсі Євробачення 2026. Єврофани високо оцінили енергетику співачки, її запальні танці та стабільний вокал.

Dara перемогла на Євробаченні 2026 / скрін з відео

Що відомо про Dara

Одна з найпопулярніших виконавиць Болгарії Dara активно популяризує рідну культуру на міжнародній арені, ламаючи звичні музичні стереотипи. Її головні суперхіти "Thunder", "Call Me" і "Mr. Rover" протягом багатьох тижнів впевнено утримували лідерство в національних хіт-парадах, а сумарна кількість переглядів і прослуховувань її контенту на цифрових платформах вже перевищила позначку в 80 мільйонів.

Крім того, поп-діва встигла зробити вагомий внесок у розвиток молодих талантів, успішно відпрацювавши два сезони в якості зіркового ментора на вокальному шоу "The Voice of Bulgaria" у 2021 та 2022 роках. Багатий сценічний досвід допоміг 27-річній співачці стати першою переможницею Євробачення від Болгарії в історії країни.

Євробачення 2026 — хто переміг / скрін з відео

Про що пісня Dara — "Bangaranga"

"Bangaranga" — це потужний маніфест внутрішньої свободи та нестримної енергії. У цій драйвовій композиції з нотками легкого бунтарства артистка закликає слухачів відкинути страхи та жити на повну потужність. За словами самої виконавиці, головний посил треку полягає в тому, щоб завжди діяти з любов'ю в серці, не боятися громадської думки і сміливо демонструвати світу свою справжню унікальність, ким би ви не були.

Євробачення 2026: Dara — "Bangaranga" відео:

Раніше Главред повідомляв, що легендарні українські переможниці "Євробачення" Верка Сердючка та Руслана влаштували грандіозний перформанс у рамках інтервал-акту фіналу Євробачення. Артистки приєдналися до зіркового лайнапу шоу та запалили арену культовими хітами.

Також виступ представника Італії Sal Da Vinci на Євробаченні-2026 завершився на абсолютній межі емоцій. Виконавши трек "Per sempre sì", співак розплакався прямо перед багатомільйонною аудиторією шоу.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

