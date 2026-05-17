Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Вперше в історії: Євробачення 2026 отримало сенсаційного переможця

Христина Трохимчук
17 травня 2026, 02:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Що відомо про переможницю Євробачення 2026 з Болгарії.
Євробачення 2026 — переможець
Євробачення 2026 — переможець / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євробачення

Ви дізнаєтеся:

  • Хто переміг на Євробаченні 2026
  • Що відомо про співачку Dara

Євробачення 2026 завершилося дивовижним результатом — "темна конячка" з Болгарії змогла здолати фаворитів і сенсаційно перемогти на конкурсі. Розповідаємо, що відомо про співачку Dara та її переможну пісню "Bangaranga".

Євробачення 2026 — хто переміг

Незважаючи на те, що букмекери в один голос пророкували перемогу Фінляндії, результати голосування глядачів і журі показали зовсім іншу картину симпатій публіки. Вже після репетицій і другого півфіналу представниця Болгарії почала стрімко підніматися в рейтингах, але так і не досягла першої сходинки. Незважаючи на це, у гранд-фіналі Dara отримала 516 балів від журі та глядачів і здобула перемогу на конкурсі Євробачення 2026. Єврофани високо оцінили енергетику співачки, її запальні танці та стабільний вокал.

відео дня
Dara перемогла на Євробаченні 2026
Dara перемогла на Євробаченні 2026 / скрін з відео

Що відомо про Dara

Одна з найпопулярніших виконавиць Болгарії Dara активно популяризує рідну культуру на міжнародній арені, ламаючи звичні музичні стереотипи. Її головні суперхіти "Thunder", "Call Me" і "Mr. Rover" протягом багатьох тижнів впевнено утримували лідерство в національних хіт-парадах, а сумарна кількість переглядів і прослуховувань її контенту на цифрових платформах вже перевищила позначку в 80 мільйонів.

Крім того, поп-діва встигла зробити вагомий внесок у розвиток молодих талантів, успішно відпрацювавши два сезони в якості зіркового ментора на вокальному шоу "The Voice of Bulgaria" у 2021 та 2022 роках. Багатий сценічний досвід допоміг 27-річній співачці стати першою переможницею Євробачення від Болгарії в історії країни.

Євробачення 2026 — хто переміг
Євробачення 2026 — хто переміг / скрін з відео

Про що пісня Dara — "Bangaranga"

"Bangaranga" — це потужний маніфест внутрішньої свободи та нестримної енергії. У цій драйвовій композиції з нотками легкого бунтарства артистка закликає слухачів відкинути страхи та жити на повну потужність. За словами самої виконавиці, головний посил треку полягає в тому, щоб завжди діяти з любов'ю в серці, не боятися громадської думки і сміливо демонструвати світу свою справжню унікальність, ким би ви не були.

Євробачення 2026: Dara — "Bangaranga" відео:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що легендарні українські переможниці "Євробачення" Верка Сердючка та Руслана влаштували грандіозний перформанс у рамках інтервал-акту фіналу Євробачення. Артистки приєдналися до зіркового лайнапу шоу та запалили арену культовими хітами.

Також виступ представника Італії Sal Da Vinci на Євробаченні-2026 завершився на абсолютній межі емоцій. Виконавши трек "Per sempre sì", співак розплакався прямо перед багатомільйонною аудиторією шоу.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Євробачення-2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Євробачення 2026: результат LELEKA та як голосували за Україну

Євробачення 2026: результат LELEKA та як голосували за Україну

03:00Stars
"Слава Україні!": LELEKA рознесла Євробачення 2026 вокалом і потужним посланням

"Слава Україні!": LELEKA рознесла Євробачення 2026 вокалом і потужним посланням

23:01Stars
Світоліна обіграла топ-тенісистку США і стала переможницею супертурніру в Римі

Світоліна обіграла топ-тенісистку США і стала переможницею супертурніру в Римі

22:56Спорт
Реклама

Популярне

Більше
"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

Початок "білої смуги": удача сама постукає у двері трьох знаків зодіаку

Початок "білої смуги": удача сама постукає у двері трьох знаків зодіаку

"Це як розуміти?": Білик викрила фаворитку Євробачення 2026 у плагіаті свого хіта

"Це як розуміти?": Білик викрила фаворитку Євробачення 2026 у плагіаті свого хіта

Останні новини

05:41

Урожаю не буде зовсім: у яких місцях категорично не можна садити перець

05:10

На чотири знаки зодіаку чекає особливий день: хто стане головним щасливчиком

04:35

Чому правильно казати "за границю" українською: історик розкрив секрет словаВідео

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні туриста за 19 секунд

03:30

Континент "тріщить": вчені виявили перші ознаки катастрофічного розколу

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
03:00

Євробачення 2026: результат LELEKA та як голосували за УкраїнуВідео

02:32

Вперше в історії: Євробачення 2026 отримало сенсаційного переможцяВідео

02:30

Доля відкриє нові можливості: таролог розповіла, кому пощастить у червні 2026Відео

01:17

Співав весь зал: Сердючка захопила сцену Євробачення-2026 разом з легендами конкурсуВідео

Реклама
01:12

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

00:28

Довели до сліз: співак з Італії розридався на сцені Євробачення-2026Відео

16 травня, субота
23:01

"Слава Україні!": LELEKA рознесла Євробачення 2026 вокалом і потужним посланнямВідео

22:56

Атака на Київ та область: ЗСУ попередили про загрозу російських дронів

22:56

Світоліна обіграла топ-тенісистку США і стала переможницею супертурніру в Римі

22:39

ЗСУ перехопили ініціативу та відновили контроль над позиціями: названо напрямок

21:56

Гороскоп на завтра, 17 травня: Дівам - страх, Козорогам - суперечка

21:38

Миру не буде: ЗМІ дізналися про нові плани Путіна до кінця року

21:15

Поки рівнянин був за кордоном, його авто "окупували" несподівані пасажири

21:14

Фінал Євробачення 2026: онлайн-трансляція

20:46

Виключили не через війну: РФ може повернутися на Євробачення, виконавши умову

Реклама
20:35

Потужні вибухи в РФ та на ТОТ: уражено важливі об’єкти росіян

20:23

Зеленський заявив про нову загрозу з боку Кремля через Придністров’я - деталі

19:48

Від попелиці й сліду не залишиться: чим обприскати рослини

19:43

Рибалка виловив "чудовисько з дна річки" і кілька годин не міг оговтатися

19:41

Два "секрети" звичайної пральної машини: один фокус змінює буквально всеВідео

19:27

Чи буде Україна відновлювати Вовчанськ після війни - названо альтернативу

19:23

"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

19:10

Трамп прилетів до Пекіна не вчасно: Невзлін розкрив сигнал ІрануПогляд

18:51

"Смертельний удар": французи 200 років тому розкрили секрет загибелі РосіїВідео

18:33

Останній шанс Путіна виграти війну: у Die Zeit розкрили сценарій

18:32

"На прощання": Єфросиніна та Полякова публічно розійшлися після скандалу

18:23

Може змінити хід історії: хлопчик знайшов стародавній артефакт у пустелі

18:21

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

18:19

Головна помилка травня: чому не можна підживлювати томати в дощ

18:09

В Росії заявили про повну окупацію Вочанська - яка насправді ситуація

17:44

Джамала назвала місце LELEKA у фіналі Євробачення 2026: "Величезна конкуренція"Відео

17:41

Завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву після переговорів зі США

17:05

Чоловік купив загублений багаж з аеропорту й несподівано розбагатівВідео

17:02

Готові віддати останнє: у які чотири місяці народжуються найщедріші люди

16:59

Одразу три влучання: ЗСУ атакували корабель РФ в порту Бердянська, що відомо

Реклама
16:45

"Будьмо реалістами": у Раді озвучили тривожний прогноз щодо вступу України до ЄС

16:23

Москва під масованою атакою дронів: аеропорти паралізовані, у небі десятки БпЛА

16:18

Небезпечний вибір: з ким жінкам в СРСР не дозволяли одружуватися

15:52

Чи схвалять США новий пакет фіндопомоги Україні - конгресмен відповів

15:50

"Політична система тріснула": у Путіна почались серйозні проблеми в РосіїВідео

15:39

Взяття Вовчанська стало "справою принципу" для РФ: поліцейський розкрив причину

15:19

Миші назавжди зникнуть із саду: природні способи відлякати гризунів без хімії

15:16

Дівчина показала винахід своєї мами: українці регочуть до слізВідео

15:07

Чому сниться випадіння зубів: учені знайшли несподіване пояснення

15:03

Зірка "Американського пирога" розлучається після 18 років шлюбу: названо причину

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти