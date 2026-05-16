Виключили не через війну: РФ може повернутися на Євробачення, виконавши умову

Директор Євробачення-2026 Мартін Грін виступив з офіційною заявою.

Ви дізнаєтеся:

Чому Росію виключили з Євробачення

Як країна-агресор може повернутися на конкурс

Директор Євробачення-2026 Мартін Грін вважає, що РФ може незабаром повернутися на конкурс. У своєму коментарі для LBC він назвав умову, яку має виконати країна-агресор.

Виявилося, що Росію забанили на Євробаченні зовсім не через те, що вона розпочала загарбницьку війну проти України. Таке рішення було ухвалено не через принципову позицію конкурсу, а тому, що державний мовник РФ ВГТРК не довів свою незалежність від Кремля, що порушує правила членства в Європейському мовному союзі. Мартін Грін вважає, що, якщо російський медіамовник виконає умови і зможе розірвати зв'язок з Кремлем, Росія теоретично може повернутися на Євробачення.

Більше того, директор Євробачення раніше заявляв, що рішення про виключення РФ з конкурсу не було прийнято через початок військових дій, оскільки погляди на ситуацію, що склалася, можуть бути суб'єктивними.

"Тоді ви потрапляєте на дійсно складну територію, де доводиться робити дуже суб'єктивні оціночні судження", — висловився Грін.

Через це конкурс не ухвалив аналогічне рішення про виключення Ізраїлю з Євробачення у 2026 році. Незважаючи на бойкот 5 країн, серед яких опинилася одна із засновниць конкурсу — Іспанія, керівництво Євробачення не вважало ситуацію однозначною.

"Якщо ви знаєте, що існує глобальний консенсус, ви будете діяти дуже і дуже швидко. Якщо ви знаєте, що його немає, вам доведеться почекати", — висловився директор конкурсу.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

