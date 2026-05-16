Виключили не через війну: РФ може повернутися на Євробачення, виконавши умову

Христина Трохимчук
16 травня 2026, 20:46
Директор Євробачення-2026 Мартін Грін виступив з офіційною заявою.
Росія на Євробаченні 2026
Росія на Євробаченні 2016 / кадр із відео

Директор Євробачення-2026 Мартін Грін вважає, що РФ може незабаром повернутися на конкурс. У своєму коментарі для LBC він назвав умову, яку має виконати країна-агресор.

Виявилося, що Росію забанили на Євробаченні зовсім не через те, що вона розпочала загарбницьку війну проти України. Таке рішення було ухвалено не через принципову позицію конкурсу, а тому, що державний мовник РФ ВГТРК не довів свою незалежність від Кремля, що порушує правила членства в Європейському мовному союзі. Мартін Грін вважає, що, якщо російський медіамовник виконає умови і зможе розірвати зв'язок з Кремлем, Росія теоретично може повернутися на Євробачення.

Маніжа — остання учасниця
Маніжа — остання учасниця Євробачення від РФ / скрін з відео

Більше того, директор Євробачення раніше заявляв, що рішення про виключення РФ з конкурсу не було прийнято через початок військових дій, оскільки погляди на ситуацію, що склалася, можуть бути суб'єктивними.

"Тоді ви потрапляєте на дійсно складну територію, де доводиться робити дуже суб'єктивні оціночні судження", — висловився Грін.

Через це конкурс не ухвалив аналогічне рішення про виключення Ізраїлю з Євробачення у 2026 році. Незважаючи на бойкот 5 країн, серед яких опинилася одна із засновниць конкурсу — Іспанія, керівництво Євробачення не вважало ситуацію однозначною.

"Якщо ви знаєте, що існує глобальний консенсус, ви будете діяти дуже і дуже швидко. Якщо ви знаєте, що його немає, вам доведеться почекати", — висловився директор конкурсу.

Раніше Главред повідомляв, що LELEKA відверто розповіла про потужну підтримку з боку Андрія Данилка, яка зіграла вирішальну роль у її підготовці до конкурсу. Співачка зізналася, що артист, який виступає в легендарному амплуа Верки Сердючки, підніс їй дуже дорогий подарунок.

Також Маша Єфросиніна та Оля Полякова публічно оголосили про припинення співпраці. Роблячи офіційну заяву, ведуча спробувала уникнути будь-яких спекуляцій. Вона підкреслила, що недавній скандал, викликаний коментарями чоловіка Полякової, не вплинув на їхнє спільне рішення.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

