Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

Дар'я Пшеничник
17 травня 2026, 09:41
google news Підпишіться
на нас в Google
Герасимов також стверджує, що росіяни увійшли до Великої Шапківки, захопили всю Борову та Кутківку, а також половину Шиківки та 85% Лимана.
У Росії заявили про 'захоплення' Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію
Герасимов доповів про "захоплення" Купʼянська / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Головне з новини:

відео дня
  • Росія вигадує успіхи під Куп’янськом
  • ISW спростовує заяви Герасимова
  • Окупанти не мають сил для прориву

Російське військове командування п’ятий місяць поспіль поширює неправдиві заяви про ситуацію на Куп’янському напрямку, створюючи ілюзію наступу там, де його фактично немає. На це вказують аналітики Інституту вивчення війни, які проаналізували свіжі заяви начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Під час зустрічі із командуванням Західного угруповання військ Герасимов заявив, що російські сили нібито просуваються на захід від Куп’янська в напрямку Шевченкового. Він також приписав окупантам контроль над Великою Шапківкою, Боровою, Кутківкою, половиною Шиківки та більшістю Лимана.

Аналітики ISW наголошують: такі твердження можуть створити хибне враження, ніби російські війська вже захопили Куп’янськ і рухаються далі. Насправді ж, за їхніми оцінками, росіяни не утримують укріплених позицій у місті, а на його території залишилися лише поодинокі диверсійні групи.

Дані ISW спростовують російські заяви

Експерти не знайшли підтверджень присутності окупантів у Великій Шапківці, Шиківці, Кутківці чи Лимані. Натомість є докази, що російські підрозділи проникли лише на 14,2% території Куп’янська, 6,5% Кутківки та 0,06% Лимана.

За оцінками ISW, російські сили перебувають щонайменше за два кілометри від Шиківки та за чотири - від Великої Шапківки. Попри заяви Герасимова про "наступ на Шевченкове", окупанти навіть не наблизилися до повного захоплення Куп’янська, без чого рух трасою H‑20 є неможливим.

Кремль не має сил для реального прориву

Аналітики зазначають, що Росія не змогла або не захотіла зосередити достатні ресурси для масштабних наступальних дій на цьому напрямку. Українські оборонні лінії витримують весняно‑літній тиск, а ЗСУ зберігають тактичну ініціативу в окремих районах фронту.

Вигадані "успіхи" як частина внутрішньої гри

ISW припускає, що систематичні перебільшення з боку Герасимова та інших російських посадовців можуть свідчити про небажання визнавати реальний стан справ. Це, на думку аналітиків, здатне впливати на оперативне й стратегічне планування РФ, яке дедалі більше ґрунтується на власних вигадках, а не на фактах.

У Росії заявили про 'захоплення' Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію
Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Харківщині - останні новини фронту

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України досягли успіху поблизу Великого Бурлука на Харківщині. Українським воїнам вдалося повернути контроль над ділянкою фронту між селами Амбарне та Мілове.

Раніше повідомлялося, що в результаті спланованої операції Сили оборони України провели зачистку населеного пункту Одрадне Двуречанського району Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль.

Напередодні на Харківщині українські штурмовики прорвали оборону росіян. Захисники зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Купянск Харківська область Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ

РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ

11:07Україна
У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

09:41Війна
РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

08:44Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

Джамала назвала місце LELEKA у фіналі Євробачення 2026: "Величезна конкуренція"

Джамала назвала місце LELEKA у фіналі Євробачення 2026: "Величезна конкуренція"

Останні новини

11:36

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Рибам — навантаження, Козерогам — підтримка

11:07

РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ

11:01

Герань цвістиме круглий рік: який простий розчин працює краще за магазинні добрива

10:50

Тарифи на воду розраховують по-різному: чому деякі українці платять дорожче

10:23

Що потрібно зробити у свято 18 травня: суворі прикмети

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
09:54

Протиповітряний захист Підмосков'я послаблено: в РФ відбулася диверсія

09:41

У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

09:36

Як дізнатись стать дитини на ранніх термінах вагітності - прикмети і поради лікаря

08:54

Італієць заспівав свою пісню "Per sempre si" під акомпанемент бандури українцівВідео

Реклама
08:44

РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

08:35

На РФ летіло понад 500 дронів: Україна влаштувала наймасштабнішу атаку на Москву

08:10

"Москва готується до ескалації": Маляр про сигнали з РосіїПогляд

07:44

РФ атакує Україну другою хвилею дронів: у містах є руйнування і постраждаліФото

07:40

Пісню для переможниці "Євробачення" написав друг путініста Кіркорова

07:17

Про що пісня переможця "Євробачення-2026": BangarangaВідео

05:41

Урожаю не буде зовсім: у яких місцях категорично не можна садити перець

05:10

На чотири знаки зодіаку чекає особливий день: хто стане головним щасливчиком

04:35

Чому правильно казати "за границю" українською: історик розкрив секрет словаВідео

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні туриста за 19 секунд

03:30

Континент "тріщить": вчені виявили перші ознаки катастрофічного розколу

Реклама
03:00

Євробачення 2026: результат LELEKA та як голосували за УкраїнуВідео

02:32

Вперше в історії: Євробачення 2026 отримало сенсаційного переможцяВідео

02:30

Доля відкриє нові можливості: таролог розповіла, кому пощастить у червні 2026Відео

01:17

Співав весь зал: Сердючка захопила сцену Євробачення-2026 разом з легендами конкурсуВідео

01:12

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

00:28

Довели до сліз: співак з Італії розридався на сцені Євробачення-2026Відео

16 травня, субота
23:01

"Слава Україні!": LELEKA рознесла Євробачення 2026 вокалом і потужним посланнямВідео

22:56

Атака на Київ та область: ЗСУ попередили про загрозу російських дронів

22:56

Світоліна обіграла топ-тенісистку США і стала переможницею супертурніру в Римі

22:39

ЗСУ перехопили ініціативу та відновили контроль над позиціями: названо напрямок

21:56

Гороскоп на завтра, 17 травня: Дівам - страх, Козорогам - суперечка

21:38

Миру не буде: ЗМІ дізналися про нові плани Путіна до кінця року

21:15

Поки рівнянин був за кордоном, його авто "окупували" несподівані пасажири

21:14

Фінал Євробачення 2026: онлайн-трансляція

20:46

Виключили не через війну: РФ може повернутися на Євробачення, виконавши умову

20:35

Потужні вибухи в РФ та на ТОТ: уражено важливі об’єкти росіян

20:23

Зеленський заявив про нову загрозу з боку Кремля через Придністров’я - деталі

19:48

Від попелиці й сліду не залишиться: чим обприскати рослини

19:43

Рибалка виловив "чудовисько з дна річки" і кілька годин не міг оговтатися

19:41

Два "секрети" звичайної пральної машини: один фокус змінює буквально всеВідео

Реклама
19:27

Чи буде Україна відновлювати Вовчанськ після війни - названо альтернативу

19:23

"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

19:10

Трамп прилетів до Пекіна не вчасно: Невзлін розкрив сигнал ІрануПогляд

18:51

"Смертельний удар": французи 200 років тому розкрили секрет загибелі РосіїВідео

18:33

Останній шанс Путіна виграти війну: у Die Zeit розкрили сценарій

18:32

"На прощання": Єфросиніна та Полякова публічно розійшлися після скандалу

18:23

Може змінити хід історії: хлопчик знайшов стародавній артефакт у пустелі

18:21

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

18:19

Головна помилка травня: чому не можна підживлювати томати в дощ

18:09

В Росії заявили про повну окупацію Вочанська - яка насправді ситуація

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти