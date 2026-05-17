У Росії заявили про 'захоплення' Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

Герасимов також стверджує, що росіяни увійшли до Великої Шапківки, захопили всю Борову та Кутківку, а також половину Шиківки та 85% Лимана.

Герасимов доповів про "захоплення" Купʼянська

Головне з новини:

Росія вигадує успіхи під Куп’янськом

ISW спростовує заяви Герасимова

Окупанти не мають сил для прориву

Російське військове командування п’ятий місяць поспіль поширює неправдиві заяви про ситуацію на Куп’янському напрямку, створюючи ілюзію наступу там, де його фактично немає. На це вказують аналітики Інституту вивчення війни, які проаналізували свіжі заяви начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Під час зустрічі із командуванням Західного угруповання військ Герасимов заявив, що російські сили нібито просуваються на захід від Куп’янська в напрямку Шевченкового. Він також приписав окупантам контроль над Великою Шапківкою, Боровою, Кутківкою, половиною Шиківки та більшістю Лимана.

Аналітики ISW наголошують: такі твердження можуть створити хибне враження, ніби російські війська вже захопили Куп’янськ і рухаються далі. Насправді ж, за їхніми оцінками, росіяни не утримують укріплених позицій у місті, а на його території залишилися лише поодинокі диверсійні групи.

Дані ISW спростовують російські заяви

Експерти не знайшли підтверджень присутності окупантів у Великій Шапківці, Шиківці, Кутківці чи Лимані. Натомість є докази, що російські підрозділи проникли лише на 14,2% території Куп’янська, 6,5% Кутківки та 0,06% Лимана.

За оцінками ISW, російські сили перебувають щонайменше за два кілометри від Шиківки та за чотири - від Великої Шапківки. Попри заяви Герасимова про "наступ на Шевченкове", окупанти навіть не наблизилися до повного захоплення Куп’янська, без чого рух трасою H‑20 є неможливим.

Кремль не має сил для реального прориву

Аналітики зазначають, що Росія не змогла або не захотіла зосередити достатні ресурси для масштабних наступальних дій на цьому напрямку. Українські оборонні лінії витримують весняно‑літній тиск, а ЗСУ зберігають тактичну ініціативу в окремих районах фронту.

Вигадані "успіхи" як частина внутрішньої гри

ISW припускає, що систематичні перебільшення з боку Герасимова та інших російських посадовців можуть свідчити про небажання визнавати реальний стан справ. Це, на думку аналітиків, здатне впливати на оперативне й стратегічне планування РФ, яке дедалі більше ґрунтується на власних вигадках, а не на фактах.

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України досягли успіху поблизу Великого Бурлука на Харківщині. Українським воїнам вдалося повернути контроль над ділянкою фронту між селами Амбарне та Мілове.

Раніше повідомлялося, що в результаті спланованої операції Сили оборони України провели зачистку населеного пункту Одрадне Двуречанського району Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль.

Напередодні на Харківщині українські штурмовики прорвали оборону росіян. Захисники зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

