Пісню для Болгарії написав грецький композитор Дімітріс Контопулос.

У переможниці "Євробачення" виявили зв'язки з РФ

Переможниця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026 — співачка Дара з Болгарії, яка представляла на конкурсі пісню "Бангаранга".

Виявилося, що її написав грецький композитор Дімітріс Контопулос, який продовжує їздити до терористичної Росії та дружити з путіністом Філіпом Кіркоровим, який раніше був постійним гостем Євробачення.

Також раніше чоловік працював над створенням композицій для конкурсантів. І багато з них - росіяни та білоруси, а також зрадниця України - Ані Лорак.

Так, Контопулос працював з такими виконавцями, як Сергій Лазарєв, Сакіс Рувас, Фарід Мамедов, Анна Віссі, Demy, Костас Мартакіс, Ані Лорак, Дмитро Колдун та інші.

Що стосується роботи з путіністом Кіркоровим, то в 2014 році Контопулос написав спільно з путіністом композицію "Shine", з якою артистка вирушила на Євробачення 2014 від Росії. У 2016 році Контопулос знову разом з Кіркоровим написав пісню "You Are The Only One", з якою Сергій Лазарєв представив Росію на Євробаченні 2016, посівши 3 місце.

Він також виступив автором музики та продюсером альбому зрадниці Лорак.

Раніше Главред повідомляв, що грандіозний фінал Євробачення-2026 підніс неймовірний сюрприз: справжня "темна конячка" конкурсу, представниця Болгарії, зуміла обійти головних фаворитів букмекерів і здобути сенсаційну перемогу.

Вчора, 16 травня, у Відні завершився 70-й ювілейний конкурс Євробачення, і тепер визначився новий переможець. Заповітну статуетку завоювала артистка з Болгарії — Дара з піснею "Bangaranga". Главред писав, про що її пісня.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

