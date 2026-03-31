Чи можуть США віддати зброю з PURL на Ближній Схід: Сибіга про розмову з Рубіо

Андрій Сибіга розповів про розмову з Марко Рубіо, яка відбулась.

З'явився прогноз про перенаправлення призначеної Україні зброї

Головне:

Сибіга розповів про розмову з Рубіо

Вашингтон не планує перенаправляти зброю на Близький Схід

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував інформацію про ймовірність відправки США іншим країнам зброї, яка призначається Україні.

Глава МЗС зазначив, що він отримав запевнення від державного секретаря США Марко Рубіо про те, що Вашингтон не має планів перенаправляти американську зброю, закуплену для України, на Близький Схід, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що таку заяву міністр закордонних справ заявив після виїзного неформального засідання Ради ЄС із закордонних справ у Києві.

"Я нещодавно повернувся із засідання G7, яке відбулося в Парижі. Я мав коротке спілкування з державним секретарем Марком Рубіо. І ми отримали запевнення, що на даному етапі не йдеться про перенаправлення цієї допомоги в інші регіони", – сказав він на прес-конференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною поліпшить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної Patriot.

Як повідомляв Главред, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

