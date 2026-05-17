Moscow відтепер never sleeps: ЗСУ принизили хвалену ППО РФ, і це лише початок

Атака на Московську область стала наймасштабнішою з початку війни.

Атака безпілотників на Москву — наслідки масштабних вибухів у РФ / Колаж Главред, фото: соцмережі

У ніч на 17 травня в країні-агресорі Росії прогриміла серія потужних вибухів. Під масованою атакою безпілотників опинилися Москва та Підмосков'я.

Російська влада вже назвала цю атаку наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.

Які об'єкти були уражені

За повідомленнями російських та українських джерел, удари припали одразу на кілька стратегічних об'єктів у Московському регіоні.

Серед цілей атаки:

завод мікроелектроніки "Ангстрем" та об'єкт "Транснефти" у Зеленограді;

наливна станція "Сонечногорська" в селі Дурикіно, яка займається зберіганням і транспортуванням нафтопродуктів;

МКБ "Радуга" в Дубні, що розробляє крилаті ракети та інше ракетне озброєння;

аеропорт Шереметьєво — один з найбільших авіавузлів Росії.

Крім того, у соцмережах поширилися кадри атаки на Московський нафтопереробний завод. За даними Telegram-каналу Exilenova+, після удару в Підмосков'ї тривають масштабні пожежі, зокрема досі горить нафтоналивна станція в Дурикіно.

Що заявляють російські власті

Міноборони РФ повідомило, що за ніч російська ППО нібито знищила 556 українських безпілотників, а вранці — ще близько 30. Системи протиповітряної оборони працювали одразу в 14 регіонах Росії, а також в окупованому Криму та над Чорним і Азовським морями.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що тільки над столицею РФ і поблизу неї було збито близько 130 дронів.

За його словами, в результаті атаки постраждали 12 осіб, є загиблі. Також повідомляється, що біля Московського НПЗ постраждала зміна будівельників, проте робота підприємства нібито не була зупинена.

Місцеві жителі всю ніч публікували відео численних вибухів і роботи ППО.

Чим Україна атакувала Москву

За інформацією Defense Express, в атаці могли брати участь дрон FP-1 і ракета-дрон "Барс".

Якщо FP-1 вже давно використовується для ударів по російських тилах, то "Барс" вперше настільки масштабно проявив себе в подібній операції.

Дрон FP-1 і ракета-дрон "Барс" / Фото: скріншот

Серед особливостей ракети-дрона:

компактні розміри;

реактивний двигун;

висока швидкість;

використання композитних матеріалів;

дальність польоту близько 700–800 кілометрів;

потужна бойова частина.

Джерела Defense Express стверджують, що виробництво "Барсів" значно збільшилося, а під час окремих операцій по цілях у Росії одночасно могли запускати близько 100 таких дронів.

Це лише початок

Радник міністра оборони України Сергій Стерненко заявив, що атака на Московську область стала наймасштабнішою з початку війни, проте попереду на Росію можуть чекати ще більш серйозні удари.

"На Московську область було здійснено наймасштабніший напад з початку війни. Але попереду будуть і більші. І на саму Москву теж. Усьому свій час", — заявив Стерненко.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував удари по Московському регіону.

"Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону. Концентрація російської ППО в Московському регіоні — найбільша. Але ми долаємо. Слава Україні!", — написав Зеленський.

За словами президента, відстань від українського кордону до уражених цілей перевищує 500 кілометрів.

Наслідки ударів по Москві / Фото: скріншот

Наскільки можуть розширитися удари по Росії — думка командувача СБС

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури.В інтерв'ю BBC він підкреслив, що відстань у 1500-2000 км більше не є безпечним тилом для РФ, а географія уражень розширюється.

За його словами, пріоритетними залишаються нафтогазові об'єкти, оскільки саме вони фінансують війну Росії проти України. Бровді також зазначив, що підрозділи СБС, незважаючи на невелику чисельність, завдають значних втрат противнику з відносно високою ефективністю.

