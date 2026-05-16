Миру не буде: ЗМІ дізналися про нові плани Путіна до кінця року

Олексій Тесля
16 травня 2026, 21:38
У РФ переконані, що російські війська зможуть до кінця року встановити повний контроль над Донбасом.
Розкрито плани РФ щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне:

  • Путін дав зрозуміти: миру в Україні до кінця поточного року не варто очікувати
  • У РФ переконані, що зможуть встановити повний контроль над Донбасом

Під час недавньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін дав зрозуміти: укладення мирної угоди щодо України до кінця поточного року не варто очікувати.

Про це оглядачка NV Юлія Забеліна розповіла, посилаючись на власні джерела.

"Під час цієї розмови, з того, що мені розповідали джерела, Путін ледь не прямо сказав, щоб у Трампа не розраховували на підписання угоди до кінця цього року", — підкреслила вона.

За словами Забеліної, Путіна переконують, що російські війська зможуть до кінця року встановити повний контроль над Донбасом, і лише після цього переговори з Україною йтимуть "іншим руслом".

Журналістка зазначила, що саме ця обставина уповільнила переговорний процес за участю США. "Переговори зараз дійсно на певній паузі, хоча ми принаймні контактуємо з американцями… Але якогось дедлайну щодо ефективних рішень щодо переговорного процесу немає", — пояснила вона.

Можливі сценарії завершення війни

На думку експерта Центру Карнегі "Росія–Євразія" Тетяни Станової, для Кремля питання не обмежується лише територіальними суперечками. Головною метою Москви, за її оцінкою, є утримання впливу на Україну та запобігання її розвитку шляхом, який у Росії вважають небезпечним для своїх стратегічних інтересів.

Раніше з'явився тривожний прогноз про завершення війни з "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про джерело: NV

NV — український друкований щотижневий суспільно-політичний журнал. Часопис також має інформаційно-новинний сайт та онлайн електронну версію журналу, пише Вікіпедія.

війна Росії та України Переговори про припинення вогню
