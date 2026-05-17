Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

Сергій Кущ
17 травня 2026, 12:23
Незадоволений клієнт розповів, що труднощі виникли під час обміну 50 євро.
люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку
Люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ключові тези:

  • Клієнт поскаржився на обмін валюти в Ощадбанку
  • Касирка вимагала оригінал паспорта для 50 євро
  • Клієнт звинуватив співробітників у порушенні правил НБУ

Клієнти Ощадбанку скаржаться на дивні правила при обміні валюти у відділенні.

На порталі Мінфіну незадоволений клієнт розповів, що труднощі виникли під час обміну 50 євро.

"Касир у категоричній формі відмовилася проводити операцію, вимагаючи оригінал паспорта. Сума обміну становить близько 2200 гривень, що в сотні разів менше встановленого НБУ ліміту в 400 000 грн для операцій без ідентифікації. Повна некомпетентність персоналу та ігнорування постанов Нацбанку. Прошу керівництво розібратися, чому співробітники цього відділення вигадують свої незаконні правила та грубіянять клієнтам", — поділився клієнт.

Відгук про Ощадбанк
Відгук Ощадбанк / Фото: скріншот

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку раніше скаржилися, що їм помилково виставляють борги в Ощадбанку, через що люди стикаються з несподіваними вимогами сплатити суми, яких, за їхніми словами, бути не повинно. Такі звернення найчастіше стосуються спірних операцій та роботи відділень. Банк у подібних випадках радить офіційно подавати скаргу.

Як раніше повідомляв Главред, пенсіонери також розповідали про блокування карток в Ощадбанку на кілька тижнів, через що вони не могли отримати доступ до власних коштів. У таких ситуаціях клієнти вимагали від банку пояснень та оперативного вирішення проблеми.

Зазначимо, раніше користувачі повідомляли й про труднощі з державною допомогою. Деякі клієнти Ощадбанку не могли витратити тисячу Зеленського, хоча кошти вже відображалися на рахунках, тому нинішні скарги на обмін валюти виглядають продовженням претензій до якості обслуговування.

Про джерело: Мінфін

Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

