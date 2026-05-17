Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

Незадоволений клієнт розповів, що труднощі виникли під час обміну 50 євро.

https://glavred.net/economics/dazhe-50-evro-lyudi-zhaluyutsya-na-strannye-pravila-obmena-valyut-v-oshchadbanke-10765481.html Посилання скопійоване

Люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ключові тези:

Клієнт поскаржився на обмін валюти в Ощадбанку

Касирка вимагала оригінал паспорта для 50 євро

Клієнт звинуватив співробітників у порушенні правил НБУ

Клієнти Ощадбанку скаржаться на дивні правила при обміні валюти у відділенні.

На порталі Мінфіну незадоволений клієнт розповів, що труднощі виникли під час обміну 50 євро.

відео дня

"Касир у категоричній формі відмовилася проводити операцію, вимагаючи оригінал паспорта. Сума обміну становить близько 2200 гривень, що в сотні разів менше встановленого НБУ ліміту в 400 000 грн для операцій без ідентифікації. Повна некомпетентність персоналу та ігнорування постанов Нацбанку. Прошу керівництво розібратися, чому співробітники цього відділення вигадують свої незаконні правила та грубіянять клієнтам", — поділився клієнт.

Відгук Ощадбанк / Фото: скріншот

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку раніше скаржилися, що їм помилково виставляють борги в Ощадбанку, через що люди стикаються з несподіваними вимогами сплатити суми, яких, за їхніми словами, бути не повинно. Такі звернення найчастіше стосуються спірних операцій та роботи відділень. Банк у подібних випадках радить офіційно подавати скаргу.

Як раніше повідомляв Главред, пенсіонери також розповідали про блокування карток в Ощадбанку на кілька тижнів, через що вони не могли отримати доступ до власних коштів. У таких ситуаціях клієнти вимагали від банку пояснень та оперативного вирішення проблеми.

Зазначимо, раніше користувачі повідомляли й про труднощі з державною допомогою. Деякі клієнти Ощадбанку не могли витратити тисячу Зеленського, хоча кошти вже відображалися на рахунках, тому нинішні скарги на обмін валюти виглядають продовженням претензій до якості обслуговування.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Мінфін Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред