Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ

Анна Косик
17 травня 2026, 11:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент наголосив, що Україні потрібно більше захисту.
атака на киев, зеленский
Ворог атакував Україну тисячами повітряних цілей / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

  • РФ продовжує атакувати Україну тисячами дронів, ракет і КАБів
  • Внаслідок ударів РФ за останній тиждень є більше пів сотні жертв
  • Україна розраховує на посилення захисту неба

Країна-агресорка Росія за цей тиждень випустила по Україні більше 3170 ударних дронів, понад 1300 КАБів та 74 ракет різних типів, більшість з яких були балістичними.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, за останні 7 днів було багато влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі.

відео дня

"На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини", - йдеться у повідомленні.

Глава держави додав, що українцям потрібно більше захисту і елементів підтримки ППО, щоб зберегти якомога більше життів.

"Тому PURL і додаткові внески на антибалістичні ракети важливі. І не менш важливо працювати у Європі над спільним захистом проти балістики. Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту. Вдячний усім партнерам, які підтримують наш захист конкретними діями", - підсумував президент.

Як Росія змінила тактику атак дронами

Главред писав, що за даними Business Insider, на думку українського аналітика Ігоря Анохіна з Інституту науки та міжнародної безпеки, останні удари по Україні свідчать про формування нової російської тактики.

РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ
Якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

У 2026 році вже було п'ять випадків застосування Росією тривалих хвиль ракетно-дронових атак. Наприкінці березня РФ випустила майже тисячу безпілотників за добу, а в середині квітня атаки тривали понад 32 години без значних пауз.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 17 травня Росія атакувала Україну дронами. Вибухи прогриміли у декількох областях. Відомо про руйнування, пожежі та постраждалих.

Напередодні, ввечері 16 травня, у Києві та області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Російські дрони були помічені в напрямку Києва на сході.

Раніше, 16 травня, Росія завдала масованого удару дронами по півдню Одеської області, зокрема по місту Ізмаїл, є постраждалі. Пошкоджена житлова та портова інфраструктура.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні обстріли Володимир Зеленський авіабомба ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ

РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ

11:07Україна
У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

09:41Війна
РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

08:44Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

Джамала назвала місце LELEKA у фіналі Євробачення 2026: "Величезна конкуренція"

Джамала назвала місце LELEKA у фіналі Євробачення 2026: "Величезна конкуренція"

Останні новини

11:36

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Рибам — навантаження, Козерогам — підтримка

11:07

РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ

11:01

Герань цвістиме круглий рік: який простий розчин працює краще за магазинні добрива

10:50

Тарифи на воду розраховують по-різному: чому деякі українці платять дорожче

10:23

Що потрібно зробити у свято 18 травня: суворі прикмети

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
09:54

Протиповітряний захист Підмосков'я послаблено: в РФ відбулася диверсія

09:41

У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

09:36

Як дізнатись стать дитини на ранніх термінах вагітності - прикмети і поради лікаря

08:54

Італієць заспівав свою пісню "Per sempre si" під акомпанемент бандури українцівВідео

Реклама
08:44

РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

08:35

На РФ летіло понад 500 дронів: Україна влаштувала наймасштабнішу атаку на Москву

08:10

"Москва готується до ескалації": Маляр про сигнали з РосіїПогляд

07:44

РФ атакує Україну другою хвилею дронів: у містах є руйнування і постраждаліФото

07:40

Пісню для переможниці "Євробачення" написав друг путініста Кіркорова

07:17

Про що пісня переможця "Євробачення-2026": BangarangaВідео

05:41

Урожаю не буде зовсім: у яких місцях категорично не можна садити перець

05:10

На чотири знаки зодіаку чекає особливий день: хто стане головним щасливчиком

04:35

Чому правильно казати "за границю" українською: історик розкрив секрет словаВідео

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні туриста за 19 секунд

03:30

Континент "тріщить": вчені виявили перші ознаки катастрофічного розколу

Реклама
03:00

Євробачення 2026: результат LELEKA та як голосували за УкраїнуВідео

02:32

Вперше в історії: Євробачення 2026 отримало сенсаційного переможцяВідео

02:30

Доля відкриє нові можливості: таролог розповіла, кому пощастить у червні 2026Відео

01:17

Співав весь зал: Сердючка захопила сцену Євробачення-2026 разом з легендами конкурсуВідео

01:12

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

00:28

Довели до сліз: співак з Італії розридався на сцені Євробачення-2026Відео

16 травня, субота
23:01

"Слава Україні!": LELEKA рознесла Євробачення 2026 вокалом і потужним посланнямВідео

22:56

Атака на Київ та область: ЗСУ попередили про загрозу російських дронів

22:56

Світоліна обіграла топ-тенісистку США і стала переможницею супертурніру в Римі

22:39

ЗСУ перехопили ініціативу та відновили контроль над позиціями: названо напрямок

21:56

Гороскоп на завтра, 17 травня: Дівам - страх, Козорогам - суперечка

21:38

Миру не буде: ЗМІ дізналися про нові плани Путіна до кінця року

21:15

Поки рівнянин був за кордоном, його авто "окупували" несподівані пасажири

21:14

Фінал Євробачення 2026: онлайн-трансляція

20:46

Виключили не через війну: РФ може повернутися на Євробачення, виконавши умову

20:35

Потужні вибухи в РФ та на ТОТ: уражено важливі об’єкти росіян

20:23

Зеленський заявив про нову загрозу з боку Кремля через Придністров’я - деталі

19:48

Від попелиці й сліду не залишиться: чим обприскати рослини

19:43

Рибалка виловив "чудовисько з дна річки" і кілька годин не міг оговтатися

19:41

Два "секрети" звичайної пральної машини: один фокус змінює буквально всеВідео

Реклама
19:27

Чи буде Україна відновлювати Вовчанськ після війни - названо альтернативу

19:23

"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

19:10

Трамп прилетів до Пекіна не вчасно: Невзлін розкрив сигнал ІрануПогляд

18:51

"Смертельний удар": французи 200 років тому розкрили секрет загибелі РосіїВідео

18:33

Останній шанс Путіна виграти війну: у Die Zeit розкрили сценарій

18:32

"На прощання": Єфросиніна та Полякова публічно розійшлися після скандалу

18:23

Може змінити хід історії: хлопчик знайшов стародавній артефакт у пустелі

18:21

Як розморозити морозилку за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

18:19

Головна помилка травня: чому не можна підживлювати томати в дощ

18:09

В Росії заявили про повну окупацію Вочанська - яка насправді ситуація

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти