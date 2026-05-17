РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ

Президент наголосив, що Україні потрібно більше захисту.

Ворог атакував Україну тисячами повітряних цілей

Що повідомив Зеленський:

РФ продовжує атакувати Україну тисячами дронів, ракет і КАБів

Внаслідок ударів РФ за останній тиждень є більше пів сотні жертв

Україна розраховує на посилення захисту неба

Країна-агресорка Росія за цей тиждень випустила по Україні більше 3170 ударних дронів, понад 1300 КАБів та 74 ракет різних типів, більшість з яких були балістичними.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, за останні 7 днів було багато влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі.

"На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини", - йдеться у повідомленні.

Глава держави додав, що українцям потрібно більше захисту і елементів підтримки ППО, щоб зберегти якомога більше життів.

"Тому PURL і додаткові внески на антибалістичні ракети важливі. І не менш важливо працювати у Європі над спільним захистом проти балістики. Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту. Вдячний усім партнерам, які підтримують наш захист конкретними діями", - підсумував президент.

Як Росія змінила тактику атак дронами

Главред писав, що за даними Business Insider, на думку українського аналітика Ігоря Анохіна з Інституту науки та міжнародної безпеки, останні удари по Україні свідчать про формування нової російської тактики.

У 2026 році вже було п'ять випадків застосування Росією тривалих хвиль ракетно-дронових атак. Наприкінці березня РФ випустила майже тисячу безпілотників за добу, а в середині квітня атаки тривали понад 32 години без значних пауз.

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 17 травня Росія атакувала Україну дронами. Вибухи прогриміли у декількох областях. Відомо про руйнування, пожежі та постраждалих.

Напередодні, ввечері 16 травня, у Києві та області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Російські дрони були помічені в напрямку Києва на сході.

Раніше, 16 травня, Росія завдала масованого удару дронами по півдню Одеської області, зокрема по місту Ізмаїл, є постраждалі. Пошкоджена житлова та портова інфраструктура.

